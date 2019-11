Se Dio vuole contro Oltre la Soglia: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 27 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i programmi e i film in onda. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico che ha potuto scegliere fra il film in onda sull’ammiraglia Rai, la fiction di Canale 5 con Gabriella Pession, ma anche fra: Chi l’ha visto? e X Factor. Occhi puntati, però, sul debutto di #cr4 la repubblica delle donne. Come è andato Piero Chiambretti?

Oltre 3 milioni di spettatori ed il 13% di share per Rai 1. Buono l’esordio di Chiambretti. Ottimi i dati di Rai 3 grazie a Chi l’ha visto?. La trasmissione ha battuto anche l’ammiraglia Mediaset.

Se Dio vuole, RAI 1

Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il “cuore” si limita alla sala operatoria, sposato con Carla, ha pian piano iniziato a preoccuparsi sempre di più per i suo due figli. La grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha passioni: una simpatica mentecatta. Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio. Ultimamente Andrea però gli è sembrato cambiato. Tommaso ha iniziato a pensare che fosse gay. Il film ha conquistato una media di 3.063.000 spettatori. Share del 13%.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

Daniela ha svelato di aver una cotta per Francesco e Olivia sì è prestata a essere il suo Cyrano, ma come sempre ha combinato un guaio dietro l’altro. Eros intanto ha vissuto una vera e propria crisi sentimentale. Viola ha trovato una pista da seguire per le sue indagini, Emma è rimasta assorbita dalle vicende che avvengono alla villa. La serie tv con la Bellè ha entusiasmato una media di 1.319.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Dodicesima puntata del programma di Rai 3 che ha interessato una media di 2.268.000 spettatori con il 10.6% di share. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca e ha lanciato numerosi appelli per le persone scomparse. In apertura si è parlato del caso di Claudia Stabile, ma anche quello di un’altra moglie e madre che ha deciso di abbandonare la sua casa ed è poi dovuta ritornare dove non voleva stare.

#cr4 la repubblica delle donne, RETE 4

Piero Chiambretti è tornato su Rete 4 con #cr4 la repubblica delle donne. Lo show ha debuttato con una media di 1.100.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Oltre la Soglia, CANALE 5

Tosca ha accolto in reparto Diego, un ragazzo che ha perso i sensi in palestra dopo un duro allenamento, e la 16enne Adila in preda alle allucinazioni. Oltre la soglia, fiction Mediaset con Gabriella Pession, ha emozionato una media di 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share.

La mummia, ITALIA 1

La pellicola del 2017 di genere Azione/Avventura/Thriller/Fantastico, diretta da Alex Kurtzman, con: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson e Courtney B. Vance ha appassionato una media di 1.916.000 spettatori. Share pari a 8 punti percentuali.

Le tenebre di Bibbiano, LA7

Il programma ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 870.000 spettatori con uno share del 3.4%.

X Factor 13, TV8

La puntata del talent, in replica, ha intrattenuto e divertito una media di 542.000 spettatori pari al 2.5%.