Sanremo Giovani 2020 contro Harry Potter e il Principe Mezzosangue: chi ha vinto l’accesissima sfida fra Amadeus e l’amatissimo maghetto? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 17 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Ad attirare l’attenzione degli spettatori, però, su Sky, vi era pure la prima puntata di MasterChef Italia, amatissimo talent culinario. Perché pensiamo agli aspiranti chef, perché la cosa potrebbe aver influito sui dati. Come? Facendo calare il numero di telespettatori di alcune Reti. Sono tantissimi i fan della trasmissione, sono tantissimi cioè quelli che attendevano con ansia questo appuntamento. Come sono andate le altre trasmissioni? Scopriamolo insieme.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 17 dicembre 2020. Sfida tra Sanremo Giovani 2020 e Harry Potter

Ascolti Sanremo Giovani 2020

Rai 1: l’ultima puntata, quella decisiva, di Sanremo Giovani 2020, con l’annuncio dei Big in gara e la scelta dei Giovani che duelleranno per la vittoria, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.878.000 e 10.2% di share. La serata è iniziata all’insegna delle polemiche. L’esclusione di Morgan dalla giuria ha portato l’artista a fare una serie di esternazioni, anche pesanti, contro il Festival ed Amadeus, sui suoi social. Altra polemica? Quella inerente lo spoiler dell’ex manager di Arisa che ha annunciato a tutti la sua partecipazione prima del tempo. Oltre a lei in gara vi saranno anche: Francesco Renga e Gaia.

Gli ascolti delle precedenti edizioni:

2019 2.332.000 13% (senza annuncio big)

2.332.000 13% (senza annuncio big) 2018 2.428.000 13,1%

2.428.000 13,1% 2017 2.038.000 11,4%

2.038.000 11,4% 2016 3.122.000 15%

3.122.000 15% 2015 2.561.000 11,9%

Auditel 911

Rai 2: la serie tv americana intitolata 911 ha appassionato una media di 939.000 spettatori pari a 4.9 punti percentuali.

Ascolti Il sindaco del Rione Sanità

Rai 3: la pellicola del 2019 di genere drammatico, diretto da Mario Martone, con Francesco Di Leva, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Massimiliano Gallo e Daniela Ioia, intitolata Il sindaco del Rione Sanità, ha raggiunto una media di 1.179.000 spettatori con il 4.9% di audience.

Auditel Dritto e Rovescio

Rete 4: la nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di attualità ed informazione condotto da Paolo Del Debbio, ha interessato una media di 1.374.000 spettatori con uno share del 7.3%. Ampio spazio è stato dedicato all’intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi affrontati: le nuove restrizioni del Governo per “blindare” le festività natalizie.

Ascolti tv Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Canale 5: Harry Potter e il Principe mezzosangue, altro film della saga dei film dedicati al grande mago nato dalla penna di J.K.Rowling, ha conquistato una media di 2.277.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Auditel Le Iene Show

Su Italia 1: il nuovo appuntamento con Le Iene Show ha conquistato una media di 1.660.000 spettatori. Share del 9.5%. Ad andare in onda è stata una intervista molto carina a Blind, dopo la Finale di X Factor. Il cantante ha fatto un piccolo scherzo ad Emma Marrone, facendo divertire tutti. Spazio poi alla ripicca di Alba Parietti contro Francesco Oppini, con uno scherzo. Tempo fa fu il figlio a fare lo scherzo alla madre. E’ giunto il momento della vendetta dopo il GF VIP.

Ascolti Piazzapulita

La7: la nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli, ha informato media di 1.220.000 spettatori con il 5.3% di share.

Auditel Ci vediamo domani

Tv8: la pellicola intitolata Ci vediamo domani ha portato a casa una media di 291.000 spettatori per il 1.2% di share.

Auditel Il profumo del mosto selvatico

Nove: la pellicola intitolata Il profumo del mosto selvatico, un film del 1995 di genere drammatico, diretto da Alfonso Aráu, con Keanu Reeves, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini, ha fatto registrare una media di 430.000 spettatori. Share del 1.8%.

Ascolti Tv MasterChef Italia

Al via su Sky il talent show culinario Mascherchef Italia. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli tornano al timone del cooking show per celebrare un decennale speciale. A causa delle restrizioni legate alla pandemia sono cambiate alcune cose nel programma. Come sono andati i dati auditel relativi alla prima puntata? Il programma della Endemol ha fatto registrare una media di