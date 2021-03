Il Festival di Sanremo 2021 contro Un boss in salotto: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 4 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico.

Ascolti: Sanremo 2021 contro Un boss in salotto. Dati Auditel ieri, 4 marzo 2021

La terza serata di Sanremo 2021 registra 7.653.000 spettatori (44.3%) in calo rispetto allo scorso anno -11% e 2,2 milioni. Un boss in salotto su Canale 5 coinvolge soli 1.916.000 spettatori (7.59% share)

Rai 1: la terza serata del Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus e Fiorello ha coinvolto una media di 7.653.000 spettatori pari al 44.3% di share. La terza puntata ha visto esibirsi tutti i 26 big in gara nella serata cover e duetti. Tra gli ospiti: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ascolti nel dettaglio: la prima parte dalle 21.31 alle 23.49 ha registrato 10.596.000 spettatori (42.4%), mentre la seconda parte dalle 23.53 all’1.59 ha ottenuto 4.369.000 spettatori (50.56%).

Rai 2: Soldado, il film del 2018 diretto da Stefano Sollima, sequel di Sicario, ha appassionato una media di 837.000 spettatori pari al 3.17% di share. Nel cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener e Matthew Modine.

Rai 3: La regola del silenzio – The Company you keep, il film del 2012 diretto e interpretato da Robert Redford ha coinvolto una media di 875.000 spettatori pari al 3.29% share. Nel cast: Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott e Brendan Gleeson.

Rete 4: la nuova puntata di Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio ha informato una media di 867.000 spettatori. Share del 4.25%. Tra gli ospiti: vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone, Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco.

Canale 5: Un boss in salotto, la commedia del 2014 diretto da Luca Miniero ha divertito una media di 1.916.000 spettatori con il 7.59% di share. Nel cast: Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero.

Italia 1: Scream – chi urla muore, il film cult del 1996 diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson ha incollato alla tv una media di 700.000 spettatori pari a 2.61 punti percentuali. Nel cast: David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox.

La7: Piazzapulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli ha informato una media di 1.127.000 spettatori pari a 4.54 punti percentuali. Tra gli ospiti: Massimo Galli, Pierpaolo Sileri, Pier Luigi Bersani, Roberta Villa e Antonio Monda.

Tv8: La torre nera, la pellicola del 2017 diretta da Nikolaj Arcel, tratta dall’omonima saga di Stephen King, ha tenuto col fiato sospeso una media di 251.000 spettatori. Share del 0.91%. Nel cast: Idris Elba, Matthew McConaughey e Katheryn Winnick.

Nove: Robin Hood Principe dei Ladri, il film del 1991 diretto da Kevin Reynolds ha emozionato una media di 284.000 spettatori. Share dell’1.26%. Nel cast: Kevin Costner, Morgan Freeman e Mary Elizabeth Mastrantonio.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Oggi è un altro giorno : 2.147.000 spettatori per il 15.9% di share

: 2.147.000 spettatori per il 15.9% di share Il Paradiso delle signore : 2.079.000 spettatori. Share del 18.64%.

: 2.079.000 spettatori. Share del 18.64%. La Vita in diretta: 2.228.000 spettatori per il 17% di share.

Canale 5