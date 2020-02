Terza serata di Sanremo 2020. Dopo due serate in cui Amadeus ha frantumato ogni record come è andata senza Fiorello, ma con Benigni? Cosa dicono cioè gli ascolti tv di ieri sera, 6 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Gli occhi sono puntati sul Festival della canzone italiana, ma dobbiamo dare comunque uno sguardo anche ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori, cercando di capire dove si sono concentrati coloro i quali non hanno guardato Rai 1.

Ascolti tv ieri sera, terza serata Sanremo 2020. Dati Auditel 6 febbraio 2020

Gli ascolti del Festival 2020 continuano a crescere: la terza serata supera i 9,8 milioni di spettatori e registra il 54,5% di share.

Ascolti Sanremo 2020, Rai 1

La terza serata ha visto scendere tutti i Big in gara per i fatidici ed attesissimi duetti sulle cover di canzoni che hanno fatto grande la storia del Festival. Al fianco di Amadeus due donne straniere molto famose. In primis la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Poi, direttamente dall’Albania, Alketa Vejsiu, protagonista di un bellissimo monologo. Spazio, in serata, a Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Tiziano Ferro oltre alle due protagoniste de L’Amica geniale 2. A sorpresa sono giunte sul palco: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elisa, Fiorella Mannoia, Giorgia e Gianna Nannini. La terza serata ha così incollato davanti al teleschermo dalle ore 21.35 alle 2:10 circa una media di 9,8 milioni di spettatori con il 54,5% di share.

Ecco nel dettaglio gli ascolti della terza serata di Sanremo 2020: la prima parte ha ottenuto 13.533.000 spettatori (53.62% di share), la seconda parte 5.652.000 spettatori (57.07% di share).

Il confronto della terza serata con gli ultimi 5 Festival:

2015: 49,51% (Conti)

2016: 47,88% (Conti)

2017: 49,68% (Conti)

2018: 51,60% (Baglioni)

2019: 46,70% (Baglioni)

2020: 54,50% (Amadeus)

Poltergeist, Rai 2

La pellicola ha raccontato la storia di un gruppo di fantasmi che hanno iniziato a comunicare con la piccola Carol Anne Freeling, una bambina di cinque anni che viveva in California con la famiglia. All’inizio i fantasmi sembravano gentili, muovevano gli oggetti attorno alla casa divertendo tutti quanti, ma all’improvviso sono diventati cattivi e hanno iniziato a terrorizzare la famiglia prima di rapire Carol. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 501.000 spettatori. Share del 1.8%.

Il figlio della Pantera Rosa, Rai 3

Sulla Costa Azzurra è stata rapita la figlia di un re arabo. Il caso è stato affidato a un semplice gendarme, figlio illegittimo dell’ispettore Clouseau, che si è rivelato, come il padre, una calamità vivente. La pellicola con Roberto Benigni ha raggiunto una media di 509.000 spettatori pari al 1.86% di share.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio si è occupato del grave incidente avvenuto sulla linea alta velocità, in provincia di Lodi, che è costato la vita a due macchinisti e che ha causato oltre trenta feriti. A parlarne sono giunti: il presidente dell’Osservatorio nazionale Liberalizzazioni e Trasporti Dario Balotta, il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, il consigliere regionale della Lombardia Carmela Rozza (Pd), Maurizio Belpietro e Claudia Fusani.

Spazio poi agli ultimi sviluppi sull’epidemia Coronavirus, il “virus cinese” che sta creando allarme e psicosi in tutto il mondo e che la scorsa settimana ha fatto registrare anche due casi di contagio in Italia, una coppia di turisti cinesi attualmente ricoverata in terapia intensiva all’Istituto Spallanzani di Roma e 56 italiani sono in quarantena a Cecchignola rientrati pochi giorni fa da Wuhan. Con il direttore del reparto Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza si è fatta chiarezza sui pericoli dell’epidemia e sugli eventuali rischi sanitari per i cittadini mentre con gli ospiti in studio si è discusso della crescente sinofobia e dei danni che la paura per il virus potrebbe creare all’economia nazionale. La trasmissione ha interessato una media di 791.000 spettatori. Share del 3.71%.

Sconnessi, Canale 5

I componenti di una famiglia allargata si sono ritrovati isolati in uno chalet di montagna senza connessione internet e hanno dovuto confrontarsi gli uni con gli altri comunicando direttamente tra loro. Il film ha fatto ridere una media di 1.415.000 spettatori. Share del 5.56%.

Scappa, Get Out, Italia 1

La pellicola del 2017 di genere horror, diretta da Jordan Peele, con: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones e Stephen Root ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 9280.000 spettatori pari a 3.57 punti percentuali di share.

Piazzapulita, La7

L’emergenza coronavirus dalla Cina all’Europa e lo stato della ricerca in Italia, il dibattito sulla riforma della prescrizione, le conseguenze del decreto sicurezza. Questi alcuni dei temi al centro della nuova puntata di Piazzapulita Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il fondatore del CENSIS Giuseppe De Rita, il magistrato Piercamillo Davigo, il presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Giandomenico Caiazza, la senatrice Emma Bonino, la giornalista Valentina Petrini e l’imprenditrice Giada Zhang. Il programma ha interessato una media di 726.000 spettatori. Share del 3.21%.

