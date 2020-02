Quarta serata di Sanremo 2020. Amadeus ha frantumato ogni record continuando a crescere. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri sera, 7 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Gli occhi sono puntati ovviamente sul Festival della canzone italiana e su Rai 1. La curiosità è davvero tanta. Scopriamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori buttando un occhio anche ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, quarta serata Sanremo 2020. Dati Auditel 7 febbraio 2020

Numeri mostruosi per il Festival di Amadeus dove succede davvero di tutto. Tiene bene Quarto Grado su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi.

Ascolti Sanremo 2020, Rai 1

La quarta serata ha visto la presenza di Antonella Clerici al fianco di Amadeus, ma anche quella della fidanzata di Valentino Rossi. Ritornato Fiorello, dopo il giorno di pausa, sono tornati anche i momenti più comici dello show. Fiorello ha duettato con Tiziano ferro e ha spento le polemiche sul loro litigio. Alla fine è scattato pure il bacio. I 24 Big in gara si sono esibiti tutti in attesa della serata più importante, quella di domani. I giovani, invece, si sono giocati il tutto e per tutto per agguantare la vittoria. A trionfare è stato Leo Gassmann. Ospiti: Dua Lipa, Ghali, Gianna Nannini e Coez. A far notizia è stato l’abbandono del palco di Bugo dopo che Morgan aveva cambiato le parole della canzone. La coppia è così stata squalificata per abbandono. La quarta serata ha così superato una media di 9.500.000 spettatori con il 53.3% di share.

Ecco nel dettaglio gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2020: Sanremo Start ha ottenuto 11.411.000 spettatori (41.53% di share), la prima parte parte 12.674.000 spettatori (52.32% di share), la seconda parte, invece: 5.819.000 per il 55.89%.

Il confronto della quarta serata con gli ultimi 5 Festival:

2015: 47,82% (Conti)

2016: 47,81% (Conti)

2017: 47,05% (Conti)

2018: 51,10% (Baglioni)

2019: 46,10% (Baglioni)

2020: 53,3% (Amadeus)

NCIS Los Angeles, Rai 2

L’NCIS ha iniziato ad indagare sull’omicidio di una detenuta federale che era figlia adottiva di un noto contraffattore. Inoltre, Callen è stato convocato dall’ufficio affari interni dell’ATF per discutere le azioni di Anna Kolcheck durante un caso congiunto NCIS e ATF. La serie tv americana ha raccolto una media di 671.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Si muore tutti democristiani, Rai 3

Stefano, Fabrizio ed Enrico, amici da una vita, legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni, hanno iniziato a gestire una piccola casa di produzione. Quando hanno iniziato a lavorare sul progetto che tanto attendevano da tempo hanno però iniziato a porsi in quesito importante: “Meglio fare cose pulite con i soldi sporchi, o cose sporche con soldi puliti?” Cosa decideranno “i nostri eroi”? Da lì la loro decisione. Il film ha entusiasmato una media di 524.000 spettatori. Share dell’1.9%

Quarto Grado, Rete 4

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha informato una media di 1.055.000 spettatori pari a 4.9 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata della decisione della Cassazione sul ricorso di Antonio Ciontoli, accusato di aver sparato a Marco Vannini. In primo grado, il 51enne è stato condannato a 14 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario, pena poi ridotta in secondo grado a cinque, per omicidio colposo. Gli altri componenti della famiglia, moglie e due figli, hanno subito una condanna a tre per omicidio colposo; pena poi confermata, in secondo grado.

Ascolti TV Festival delle Papere, Canale 5

Lorella Cuccarini e Marco Columbro hanno presentato il Festival della Papera. In studio una giuria d’eccezione per incoronare la papera vip “regina”. Lo show, fatto di tanti spezzoni ritagliati che hanno fatto la storia del programma, ha divertito una media di 1.131.000 spettatori. Share del 4.5%.

Madre!, Italia 1

Una coppia apparentemente serena viveva in una casa in mezzo ad una foresta. L’ordine delle cose è stato interrotto dall’arrivo di uno sconosciuto. Il marito della coppia, famoso scrittore, ha deciso di ospitare quest’ultimo senza l’appoggio della moglie. Poco dopo lo sconosciuto è stato raggiunto dalla propria moglie e dai propri figli. Il primo intruso arrivato nella casa si è scoperto essere moribondo. Da lì sono iniziati i guai. Il film ha spaventato una media di 776.000 spettatori. Share del 3.1%.

Propaganda Live, La7

Diego Bianchi si è occupato del pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Montevergine, in occasione della festa della Candelora. Tra riti religiosi, balli e la tombola dei femminielli, si è parlano di diritti delle persone LGBT e inclusione. Presenti, inoltre, gli opinionisti: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher. In studio anche: Memo Remigi e Gipi con il suo oroscopo cinese. Il programma ha interessato una media di 613.000 spettatori pari al 2.8% di share.