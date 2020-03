Tg1 Speciale o il Grande Fratello Vip: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 11 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Rispetto a settimana scorsa il palinsesto di Rai e Mediaset ha subito qualche cambiamento. Il film di Rai 1 è stato sostituito dal Tg1 in prima serata. Lo spostamento del reality di Alfonso Signorini dal lunedì al mercoledì era invece già annunciato da tempo. A non andare in onda, piuttosto, è stato Piero Chiambretti su Rete 4 come annunciato nei giorni scorsi. #Cr4, infatti, è stato temporaneamente sospeso. Analizziamo insieme tutti i dati raccolti: in primis quelli della prima serata, poi quelli del pomeriggio.

Ascolti tv ieri, Auditel 11 marzo 2020

TG1 Speciale, su Rai 1: l’appuntamento ha interessato 5.610.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Il Cacciatore 2, su Rai 2: la fiction ha appassionato una media di 1.622.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli ha informato una media di 1.792.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%.

Stasera Italia Speciale – Corona Virus, su Rete 4: il programma di approfondimento ha interessato una media di 1.637.000 spettatori con il 5.6% di share.

Grande Fratello Vip, su Canale 5: Alfonso Signorini ha tenuto compagnia (da Milano e non da Roma causa CoronaVirus) ad una media di 3.743.000 spettatori pari al 19% di share. Qui trovate l’eliminato, i nominati e la puntata intera dell’11 marzo 2020.

Il precedenza, l’Edizione Straordinaria del TG5, andata in onda sempre su Canale 5 a partire dalle 21.37 alle 21.56, ha informato 7.041.000 spettatori con il 21.7%.

Sopravvissuto – The Martian, su Italia 1: la pellicola ha raggiunto una media di 1.787.000 spettatori pari a 7 punti percentuali di share.

Atlantide di Andrea Purgatori, su La7: la trasmissione ha ottenuto una media di 776.000 spettatori con uno share del 3.4%.

Antonino Chef Academy 1, su Tv8: Cannavacciuolo ha entusiasmato una media di 540.000 spettatori pari al 1.9%.

Una Bugia di Troppo, su Nove ha portato a casa 416.000 spettatori pari ad uno share del 1.4%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel dell’11 marzo 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5 per quanto riguarda le sfide pomeridiane.

Su Rai 1

Vieni da Me: Caterina Balivo ha emozionato 2.167.000 spettatori con il 12.5% di share.

Il Paradiso delle Signore: è piaciuto a 2.349.000 spettatori con il 15.9% di share.

La Vita in Diretta: ha convinto una media di 3.008.000 spettatori con il 17.7% di share. Anteprima pari a 2.388.000 spettatori con il 16.3% di share.

Su Canale 5

Beautiful: ha ottenuto 2.972.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Una Vita: ha raggiunto 2.728.000 spettatori con il 14.8% di share.

Uomini e Donne Over: Maria De Filippi ha divertito 3.239.000 spettatori nella prima parte con il 20% di share e 2.645.000 spettatori per il 17.9% di share nella seconda.

Il Segreto: ha raccolto 2.659.000 spettatori per il 18.1% di share.

Pomeriggio Cinque: la d’Urso ha intrattenuto 2.541.000 spettatori. Share del 16.1%.