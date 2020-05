Ricatto d’amore vs La cattedrale del mare: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 19 maggio 2020? Tanti erano i programmi in onda. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico analizzando attentamente i dati raccolti sia nella prima serata, che, successivamente, nel lungo pomeriggio tv. Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Come ha debuttato la fiction su Canale 5? In quanti, invece, hanno seguito Le Iene? Come è andata invece la sfida legata ai programmi di informazione e approfondimento giornalistico come: #Cartabianca, Fuori dal Coro e diMartedì?

Ascolti tv ieri sera. Auditel e share del 19 maggio 2020

Ricatto d’amore, su Rai 1: il film ha emozionato una media di 3.301.000 spettatori pari al 13.16% di share.

Troppo napoletano, su Rai 2: la pellicola ha divertito una media di 1.778.000 spettatori pari al 6.7% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato una media di 1.386.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Fuori dal coro, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 1.358.000 spettatori con il 6.8% di share.

La cattedrale del mare, su Canale 5: la serie tv ha debuttato con una media di 2.641.000 spettatori pari al 11.23% di share. Se volete vedere i primi due episodi ecco come rivederli in streaming.

Le Iene Show, Italia 1: il programma ha appassionato una media di 2.176.000 spettatori pari al 11.2% di share.

diMartedì su La7: Floris ha ottenuto una media di 1.525.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Il potere dei soldi, su Tv8: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 486.000 spettatori con il 2% di audience.

Non stop 2014, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 409.000 spettatori con il 2% di audience.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 19 maggio 2020

Concentriamoci sulle sfide fra Rai 1 e Canale 5 del pomeriggio di ieri.

Su Rai 1:

Su Canale 5:

