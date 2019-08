Qualcosa è cambiato o Se mi lasci non vale: quale dei due film, rispettivamente in onda su Rai 1 e Canale 5, si è aggiudicato la vittoria della prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 26 agosto 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Soffermiamoci sui maggiori canali del digitale terrestre per scoprire cosa hanno preferito maggiormente i telespettatori.

Ascolti tv ieri sera: Qualcosa è cambiato vs Se mi lasci non vale – Auditel 26 agosto 2019

Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 per aggiudicarsi il primo posto negli ascolti televisivi di ieri sera. Rai 1 ha totalizzato il 12.4% mentre Canale 5 l’11.8%.

Qualcosa è cambiato | Rai 1

Lui, un misantropo razzista, villano, paranoico, ossessionato da tic e complessi, ha incontrato: un pittore omosessuale con il suo delizioso cagnolino e una ragazza-madre che per lavoro fa cameriera. Da quel momento tutto è cambiato. Il film ha conquistato una media di 2.048.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Hawaii Five-0 | Rai 2

Al quartier generale della Five-O è giunto un pacchetto anonimo e molto sospetto contenente una videocassetta molto importante. In essa vi era la prova di un omicidio avvenuto circa vent’anni prima. Tani, Grover e Junior sono così riusciti ad arrivare all’ex inserviente del motel dove era stato commesso il delitto: Arthur Dubbins. Anche grazie all’aiuto della moglie di quest’ultimo, gli agenti sono poi riusciti a scovare l’assassino. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.061.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Via dall’incubo | Rai 3

Slim si è sposata e ha avuto una figlia con l’affascinante Mitch, un ricco imprenditore. Ad un certo punto però le cose sono cambiate. La vita da favola che Slim stava vivendo si è trasformata in un incubo. Per proteggere se stessa e soprattutto la piccola Grace la donna ha deciso di scappare e cambiare identità. Mitch ha fatto però di tutto pur di non lasciarla in pace. Il film ha emozionato una media di 1.053.000 spettatori pari al 5.8% di share.

I vichinghi | RETE 4

Una banda di predoni vichinghi, sotto il comando di Asbjörn, è salpata per la costa della Bretagna per saccheggiare Lindisfarne del suo oro. Una violenta tempesta però ha mandato in pezzi la loro imbarcazione al largo della Scozia e ha lasciato i vichinghi intrappolati nel territorio nemico. Il film ha raggiunto una media di 576.000 spettatori con il 3.4% di share.

Se mi lasci non vale | Canale 5

La commedia diretta da Vincenzo Salemme con: Vincenzo Salemme, Paolo Calabresi, Tosca D’Aquino, Serena Autieri, Carlo Buccirosso e Carlo Giuffrè ha divertito una media di 2.179.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Le Iene – Omicidio Willy Branchi | Italia 1

Lo speciale delle Iene sull’omicidio di Willy Branchi ha informato una media di 975.000 spettatori secondo gli ascolti tv di ieri. Share pari a 6.5 punti percentuali.

In Onda | LA7

La trasmissione, dedicata alla crisi di Governo, ha interessato una media di 1.512.000 spettatori con uno share del 7.9%.

La spia che mi amava | TV8

Due sommergibili nucleari, uno sovietico ed uno britannico, sono scomparsi misteriosamente nel nulla. 007, dopo essere sfuggito ad un attacco di una squadra del KGB, è così stato incaricato da M di trovare il responsabile di di tutto ciò. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 340.000 spettatori con il 2% di share.

Daredevil | NOVE

La pellicola diretta da Mark Steven Johnson, con: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Ellen Pompeo e Jon Favreau ha entusiasmato una media di 290.000 spettatori con uno share dell’1.6%.