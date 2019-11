Prodigi – La musica è vita contro Oltre la Soglia: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 13 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i programmi e i film in onda. Oltre alle due ammiraglie avversarie, dove si sono scontrati lo show di Flavio Insinna e la fiction Mediaset con protagonista Gabriella Pession, vi era, ad esempio, Federica Sciarelli su Rai 3 con l’amatissimo Chi l’ha visto?. Assente Mario Giordano su Rete 4. La puntata di Fuori dal coro è andata in onda martedì. Analizziamo dunque insieme i risultati ottenuti dai vari canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Prodigi e Oltre la Soglia. Auditel 13 novembre 2019

Crollo di Ascolti per Oltre la Soglia con 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Cresce Volevo Fare la Rockstar su Rai 2 con 7.1% di share. Prodigi su Rai 1 arriva al 15.3% di audience.

Prodigi, RAI 1

La prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy ha visto al timone Flavio Insinna e Serena Autieri. Sul palco, con loro, è giunta anche la piccola Giulia Golia. A giudicare le esibizioni dei piccoli artisti vi erano: Arisa, giudice per il canto, Rossella Brescia e Luciano Cannito per la danza, il Maestro e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Peppe Vessicchio per la musica, mentre, nel ruolo di “segretario” speciale della giuria ci sarà Nino Frassica. Lo show ha entusiasmato una media di 2.950.000 spettatori pari a 15.3 punti percentuali di share.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

Olivia, ancora bella, giovane, energica e con una vita pienissima, ha continuato ad inseguire il suo sogno e fatto i conti con i suo desideri e le sue responsabilità. La serie tv ha ottenuto una media di 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Decima puntata del programma di Rai 3 che ha interessato una media di 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera e degli appelli per le persone scomparse. Una ragazza siciliana scomparsa da Roma è stata, per fortuna subito ritrovata.

Speciale TG4, RETE 4

Lo speciale TG4 con argomento i temporali e il maltempo che sta flagellando l’Italia ha ottenuto una media di 907.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Oltre la Soglia, CANALE 5

Tosca ha accolto Silvia e Roberto in reparto, mentre ha continuato a cercare di sottrarsi alle attenzioni insistenti di Di Muro che si è innamorato di lei. Oltre la soglia, fiction Mediaset con Gabriella Pession, ha incollato alla tv una media di 1.840.000 spettatori pari all’9.2% di share.

Sherlock Holmes – Gioco Di Ombre, ITALIA 1

Al 221B di Baker Street un nuovo e intricato crimine da risolvere ha bussato alla porta del genio dell’investigazione. Holmes ha dovuto sfoderare tutta la sua arte deduttiva e insinuarsi, insieme all’immancabile amico Watson, tra i criminali di Londra per scoprire la verità. Il film ha ottenuto una media di 1.403.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Atlantide, LA7

Il programma ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 761.000 spettatori con uno share del 4.4%.

X Factor 13, TV8

La puntata del talent, in replica, ha intrattenuto e divertito una media di 554.000 spettatori pari al 2.7%.

L’Assedio, NOVE

Daria Bignardi ha acceso la serata di Nove intervista dopo intervista. In studio star, personaggi emergenti, persone comuni hanno dato vita, nel dialogo con Daria, al racconto del mondo di oggi. La puntata ha conquistato una media di 349.000 spettatori pari al 1.5% di share.