Portogallo vs Olanda, ovvero la Finale della Nations League o la prima puntata di Lontano da te, la nuova serie tv con l’ex Pepa de Il Segreto? Chi ha vinto la prima serata di una domenica dal sapore estivo? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 9 giugno 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 9 giugno 2019

Vince la prima serata la Finale di Nation League al 14.2%. Lontano da Te si ferma al 12.9%, la fiction è bella ma il periodo estivo non porta con se tanti ascolti. Non è l’arena al 6.6% di audience.

Ascolti “Portogallo vs Olanda”, Rai 1

Ad Oporto, in Portogallo, è andata in onda la finale Nations League fra Portogallo e Olanda. A seguire le due squadre sono stati, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.969.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Ascolti NCIS / Elementary, Rai 2

Il segretario alla Difesa, Wynn Crawford, ha interrotto le indagini di Gibbs e chiesto l’arresto degli agenti speciali McGee e Torres. Il telefilm americano ha così tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%. A seguire Elementary ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Che storia è la Musica, Rai 3

La trasmissione ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Audience CR4, Rete 4

Il programma di Piero Chiambretti ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel Lontano da te, Canale 5

La Sivigliana Candela (Megan Montaner) ed il romano Massimo si sono incontrati e scontrati casualmente a Praga. Da qui è iniziato un esilarante e destabilizzante gioco di apparizioni che hanno complicato le loro vite. La serie ha debuttato con una media di 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share.

La furia dei titani, Italia 1

Gli uomini hanno smesso di pregare i loro dei e e come conseguenza questi hanno iniziato a perdere a poco a poco i loro poteri, compresa quell’immortalità che li rendeva sempre giovani. Intimoriti da quel che stava accadendo alcuni superstiti hanno così iniziato a pianificare di riportare in vita Chronos dal Tartaro, spodestare Zeus e spazzare via il mondo. Per evitare il disastro è stato richiamato in battaglia Perseo, che dopo aver sconfitto il mitologico Kraken si era ritirato a vita da pescatore. La pellicola ha incollato alla tv una media di 1.071.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti ha condotto l’ultima puntata della sua trasmissione in onda su La7. Il giornalista si è occupato di numerosi temi legati alla politica, all’economia e all’attualità. Al centro della puntata c’è stata l’inchiesta sull’Atac di Roma. Il programma ha interessato una media di 1.081.000 spettatori pari al 6.6% di share. Massimo Giletti ha concluso la puntata e la nuova edizione dicendo ai suoi telespettatori che ancora non si sa nulla sul suo futuro e su quello del programma.

F1 GP Canada | Tv8

Il Gp di Formula 1 del Canada ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.105.000 spettatori pari al 10.1% di share. Sul podio, curva dopo curva, sono saliti: Hamilton, Vettel e Leclerc. In realtà Vettel ha preceduto Hamilton, ma a causa della penalità gli ha dovuto cedere il gradino più alto del podio.

Little Big Italy | Nove

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti di Chicago. Lo show ha fatto venire l’acquolina in bocca ad una media di 402.000 spettatori pari al 2.3% di share.