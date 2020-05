Pooh amici per sempre o Padre Pio: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 5 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti erano i programmi in onda oltre ai due sulle due rispettive ammiraglie. Analizziamo attentamente dato per dato per capire le preferenze del pubblico in merito all’offerta dei maggiori canali del digitale terrestre. Solo dopo potremo controllare anche le sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri sera. Dati Auditel 5 maggio 2020

Pooh amici per sempre, su Rai 1: il programma musicale ha intrattenuto una media di 3.598.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Gomorroide, su Rai 2: il film ha fatto ridere una media di 1.222.000 spettatori pari al 4.6% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato una media di 1.389.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Fuori dal coro, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 1.141.000 spettatori con il 5.6% di share.

Padre Pio, su Canale 5: la pellicola ha appassionato una media di 2.342.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Le Iene Show, Italia 1: il programma ha ottenuto una media di 2.267.000 spettatori pari al 11.6% di share. Da segnalare lo scherzo a Giulia Salemi.

diMartedì su La7: Floris ha portato a casa una media di 1.737.000 spettatori con uno share del 7.1% di audience.

Innocenti bugie, su Tv8: il film ha appassionato una media di 768.000 spettatori con il 2.9% di audience.

Diverso da chi?, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 407.000 spettatori con l’1.6% di audience.

Auditel del pomeriggio del 5 maggio 2020

Come sono andate le sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie? Come è andata la battaglia fra Vieni da me e Uomini e Donne?

Su Rai 1:

Vieni da Me – 1.703.000 – 10.64%

Paradiso Signore (Replica) – 1.481.000 – 12%

Prima parte, La Vita in Diretta – 1.277.000 – 11.5%

Seconda parte, La Vita in Diretta – 1.652.000 – 13.8%

Su Canale 5:

Beautiful – 3.218.000 – 16.9%

Una Vita – 2.868.000 – 16.8%

Uomini e Donne – 2.857.000 – 19.6%

Il Segreto – 2.136.000 – 18.9%

Pomeriggio 5– 1.569.000 – 14.06 e 1.829.000 – 14.43