Ascolti tv ieri pomeriggio: Verissimo vs Italia Si | Auditel 18 maggio 2019

Ci avviciniamo alle battute finali, ma la sfida fra Verissimo vs Italia Sì è ancora accesissima. Chi ha avuto la meglio fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 18 maggio 2019? Dopo il picco di ascolti ti sabato scorso grazie la Prati Gate la conduttrice del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset ha proposti ai suoi telespettatori uno speciale su Amici con interviste, però, anche a due protagoniste di Uomini e Donne, ovvero: Tina e Gemma. Come è andato, pertanto, secondo i dati Auditel, l’ormai consueto appuntamento con Silvia Toffanin in coppia con Maria De Filippi? Come ha risposto, invece, l’ammiraglia Rai? Ecco tutti i dati e cosa è davvero successo in entrambi i programmi.

Verissimo – Speciale Amici: da Maria De Filippi a Tina vs Gemma

Nel lungo pomeriggio televisivo Silvia Toffanin è approdata nello studio di Amici di Maria De Filippi per l’ormai consueto appuntamento con lo speciale di Verissimo dedicato al talent show di Canale 5. La conduttrice del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset ha quindi in primis chiacchierato con la padrona di casa e poi, esibizione dopo esibizione, ha intervistato tutti gli aspiranti finalisti.

A rompere il ghiaccio è stata proprio Giordana. La cantante ha proposto al pubblico due suoi singoli e ha parlato un po’ di più del suo privato svelando di aver molto sofferto da piccola. Non sono mancate le battute con Rudy Zerbi.

Rafael e Vincenzo hanno mostrato il loro grandissimo talento nella danza, mentre Alberto, oltre a cantare, ha spiegato un po’ di più, per la gioia delle sue fan, come dovrebbe essere la sua donna ideale. Pungolato da Silvia Toffanin il cantante ha parlato della sua infatuazione per Emma Marrone e del suo rapporto con Tish.

Sul palco si sono esibiti, inoltre, vecchie conoscenze del programma come: Stash ed Elodie, ma anche Emma e Biondo.

Spazio poi alla diatriba fra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Nemmeno la Toffanin è riuscita a far fare loro pace.

Italia Sì: ospiti ed argomenti

Dalle 16.40 Marco Liorni ha condotto una nuova puntata di Italia Sì insieme a: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Sul pulpito sono salite diverse persone per: lanciare un messaggio importante, raccontare un fatto straordinario che ha segnato la loro vita o esporre una lamentela.

In primis Don Alessandro Cossu, parroco di San Teodoro, asceso alla ribalta sui media grazie a L’esercito del Cristo, cover in chiave cristiana de L’esercito del selfie di Takagi e Ketrada.

Cesare Bocci ha parlato del suo rapporto con il web e del suo impegno con Save the Children.

Elena Pitorri, 77 anni di Roma, ha imparato a navigare su internet per seguire la figlia sposata all’estero.

Federica Falcone ha parlato della sua pagina Facebook “Suocera psicopatica”, un posto dove sfogarsi e raccontare i problemi che spesso esistono tra suocera e nuora.

Angelica Massera, comica romana, invece ha parlato in modo divertente delle chat delle mamme, spesso un vero e proprio incubo.

Dati Auditel ieri

Verissimo ha vinto la sfida grazie a 2.646.000 spettatori per il 19.8% di share.

Italia Sì ha raccolto una media di 1.272.000 spettatori pari al 9.80% di share nella prima parte e 1.570.000 spettatori pari al 12.10% di share nella seconda parte.