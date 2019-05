Ultima sfida e poi tutti in vacanza. Verissimo vs Italia Sì: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri pomeriggio, 25 maggio 2019? Silvia Toffanin ha sfoderato l’ultimo asso nella manica. Quale? La nuova intervista fiume a Pamela Prati con la confessione dell’inesistenza di Mark Caltagirone. Ecco perché i dati Auditel, questa mattina, sono attesissimi. Quanti telespettatori avrà incollato al teleschermo il rotocalco di Canale 5? Scopriamolo insieme

Verissimo – la confessione della Prati

Ultimo atto per Verissimo. Il programma, in onda dalle 15 alle 18:45 circa, ha chiuso i battenti con una puntata ricca di ospiti, ma sicuramente davvero molto attesa. Nello studio di Silvia Toffanin sono sopraggiunti molti ospiti, ma l’intervista che ha scatenato i curiosi e gli utenti sui social è stata quella a Pamela Prati. La showgirl, dopo mesi e mesi di menzogne, ha raccontato, infatti, tutta la sua verità su Mark Caltagirone. (Ecco qui i video con tutta l’intervista per ascoltare nuovamente la confessione della showgirl).

Fra gli altri ospiti sono approdati in studio: Francesco Renga, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pronti a raccontare il loro amore, Sergio Castellitto e la nuova coppia della fiction estiva composta da Alessandro Tiberi e l’ex Pepa de Il Segreto.

Italia Sì: ospiti ed argomenti

Dalle 16.40 Marco Liorni ha condotto una nuova puntata di Italia Sì insieme a: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Sul pulpito sono salite diverse persone per: lanciare un messaggio importante, raccontare un fatto straordinario che ha segnato la loro vita o esporre una lamentela.

La Briganti Band ha aperto la puntata rivisitando la sigla del programma “Italia d’oro” di Pierangelo Bertoli e suonando “Tammuriata nera”.

Tra le storie raccontate in studio c’è stata quella di Roberto Russo di Cerignola, sposato con una donna belga, che per amore ha doppiato da solo i film italiani per farli conoscere alla moglie. Successivamente è andata in onda la storia di Giulia Capraro di Sciacca che alla “tenera” età di 16 anni accudisce molti cani e gatti abbandonati.

Ampio spazio è stato dato infine alla maratona della semifinale di “Ballando con le stelle”grazie alla presenza di Gullermo Mariotto.

Dati Auditel ieri

Verissimo ha nuovamente vinto la sfida facendo segnare ben 2.952.000 spettatori per il 22.5% di share. Un vero e proprio BOOM grazie al Prati Gate.

Italia Sì ha raccolto una media di 1.196.000 spettatori pari al 9.60% di share nella prima parte e 1.719.000 spettatori pari al 13.90% di share nella seconda parte.