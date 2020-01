Amici, poi Verissimo contro Italia Sì. Per Rai 1 e Canale 5 è stato un lungo pomeriggio di sfide. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020? Come sono andate le due ammiraglie avversarie? Ecco tutti i dati Auditel oltre a cosa è accaduto nelle tre trasmissioni.

Amici 19: il caso Javier

Cosa è accaduto nella puntata di Amici 19? Oltre alla bellissima sfida fra Gaia e Giulia per il torneo dei migliori, oltre alle esibizioni davanti ai giornalisti, oltre all’esibizione di Annalisa Scarrone, in studio si è parlato soprattutto di Javier.

Maria De Filippi ha mandato in onda quanto accaduto in settimana. Javier, ripreso dalla produzione, ha avuto un durissimo e lungo sfogo contro la trasmissione. Sono volate parole grosse. Il ballerino ha messo in discussione il programma, ma anche tutti i danzatori usciti dallo show e le loro carriere.

Dopo aver mandato in onda tutto ciò Maria ha chiamato Javier in studio, ma quest’ultimo, in sala danza, è scoppiato in un pianto a dirotto e disperato. La conduttrice così ha abbandonato lo studio per correre da Javier e pian piano è riuscita a convincerlo e a portarlo in sala davanti a tutti. Il ballerino, a testa bassa, ha continuato a piangere e singhiozzare. I professionisti, però, gli hanno detto di voler continuare a lavorare con lui e gli hanno fatto capire di essere disposti a riprendere da dove avevano interrotto. Solo dopo Javier ha chiesto a tutti una seconda possibilità.

La commissione dei professori si è quindi ritirata per discutere se eliminarlo oppure no. Dopo varie discussioni, continuate anche in studio, spronati da Maria De Filippi, i docenti hanno deciso di dare una seconda opportunità a Javier.

Verissimo ospiti: da Michele Bravi a Sinisa Mihajlovic

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00 circa.

La puntata della trasmissione di Canale 5 è stata molto intensa. Ad aprire le danze è stata Iva Zanicchi insieme a Cristiano Malgioglio. L’aquila di Ligonchio ha festeggiato i suoi 80 anni nel salotto della Toffanin.

Successivamente è andata in onda la bellissima e toccante intervista a Michele Bravi che per la prima volta ha parlato del suo dramma e di come, dopo quel tragico incidente, in cui è morta una donna, abbia vissuto un momento totalmente buio e ricco di dolore.

Bravi ha pesato ogni parola detta, ma ha anche cercato di far comprendere a chi lo stava ascoltando davvero le sue sensazioni, le sue paure più grosse ed il forte trauma subito.

Per finire è andata in onda l’intervista a Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna. Per l’occasione la Toffanin è corsa proprio nella città dell’Emilia Romagna dove ha ascoltato le parole di un uomo forte e coraggioso, un vero esempio per tutti, che, in pochi mesi, ha dovuto affrontare un male bruttissimo e tirar fuori tutta la sua grinta per combattere con le unghie e con i denti contro la leucemia.

Italia Sì: tutti sul pulpito

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

A salire sul podio è stata Orietta Berti, la prima esclusa de “Il Cantante Mascherato” che è ritornata davanti alle telecamere per cantare e non solo. Spazio poi a Dan Peterson che ha parlato del basket over 75, perché gli anziani di oggi sono ’giovani’ e la rivoluzione parte dallo sport.

Platinette ha difeso, invece, di tutte le donne.

Ascolti tv pomeriggio, 18 gennaio 2020: chi ha vinto?

Amici 19 ha conquistato una media di 3.124.000 spettatori pari al 19.35% di share.

Verissimo ha appassionato una media di 3.138.000 spettatori con il 22.04% di share. La seconda parte di #Verissimo ottiene 2.658.000 spettatori pari al 17,05%.

Italia Sì ha raggiunto una media di 1.927.000 spettatori pari al 13.4% di share e 2.495.000 al 00.00% di share nella seconda parte.