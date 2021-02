A grande richiesta Parlami d’amore contro C’è posta per te: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 febbraio 2021? Ovvero Veronica Pivetti e Paolo Conticini vs Maria De Filippi con Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati raccolti per comprendere le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 13 febbraio 2021: A grande richiesta Parlami d’amore contro C’è posta per te

Nuovo boom per C’è Posta per te che porta a casa il 28.3% di share. Flop per il programma di Rai 1 che si ferma solo al 10:2% di share.

Auditel Parlami d’amore

Rai 1: alla vigilia di San Valentino, lo show Parlami d’amore, con Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ha debuttato con una media di 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Auditel FBI

Rai 2: i nuovi episodi di FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk, hanno tenuto con il fiato sospeso una media di 1.379.000 spettatori pari al 5.3% share. A seguire la serie tv Blue Bloods ha appassionato una media di 1.201.000 spettatori per il 5.2% di share.

Ascolti Io sono tempesta

Rai 3: la commedia drammatica intitolata Io sono tempesta, un film del 2018 diretto da Daniele Luchetti, con: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Francesco Gheghi, Carlo Bigini e Marcello Fonte, ha raccolto una media di 1.295.000 spettatori. Share del 5.3%.

Auditel I due Superpiedi quasi piatti

Rete 4: la pellicola intitolata I Due Superpiedi quasi piatti, un film cult con Terence Hill e Bud Spencer, ha divertito una media di 1.242.000 spettatori. Share pari a 5 punti percentuali.

Ascolti tv C’è posta per te

Canale 5: la nuova di C’è posta per te, il famoso ed amato people show di successo di Maria De Filippi, ha incollato conquistato ed emozionato una media di 6.057.000 spettatori con il 28.3% di share. Tra gli ospiti della serata: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini.

Auditel Cattivissimo me 3

Italia 1: la pellicola d’animazione Cattivissimo me 3, ha intrattenuto una media di 1.507.000 spettatori fra grandi e piccini. Share del 5.8%.

Ascolti Eden – Un pianeta da salvare

La7: la nuova puntata di Eden – Un pianeta da salvare, il programma condotto da Licia Colò ha interessato una media di 704.000 spettatori. Share pari a 3.1 punti percentuali.

Auditel Un amore inaspettato

Tv8: la pellicola Un amore inaspettato ha emozionato e fatto sognare una media di 351.000 spettatori per l’ 1.4% di share.

Audience Pietro Maso – Io ho ucciso

Nove: il documentario intitolato Pietro Maso – Io ho ucciso, ha portato a casa una media di 288.000 spettatori pari a 1.2 punti percentuali di share.