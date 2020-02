Lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni o la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotta da Alfonso Signorini? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 14 febbraio 2020, la prima serata televisiva? Chi ha intrattenuto il pubblico nella sera di San Valentino quando, in teoria, tutti gli innamorati erano in giro per ristoranti o impegnati in cenette romantiche a lume di candela? Ecco i dati Auditel di ieri sera.

Ascolti tv ieri, 14 febbraio 2020

Panariello, Conti Pieraccioni, su Rai 1: il divertente show ha intrattenuto una media di 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share.

The Good Doctor su Rai 2: la serie tv ha ottenuto 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Maldamore su Rai 3: la pellicola con: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti ha conquistato una media di 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Quarto Grado su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha informato una media di i 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share.

Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5: il reality ha incollato alla tv una media di 3.058.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Security su Italia 1: la pellicola ha portato a casa 1.158.000 spettatori e share del 5.1%.

Propaganda Live su La7: la trasmissione ha interessato una media di 868.000 spettatori con uno share del 5%.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su Rete 8: lo chef ha tenuto con il fiato sospeso una media di 542.000 spettatori giudizio dopo giudizio. Share pari a 2.3 punti percentuali.

The Rock su Nove: il film ha appassionato una media di 343.000 spettatori pari al 1.6% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 14 febbraio 2020

Controlliamo ora le sfide pomeridiane. Rai 1 e Canale 5 si danno sempre grande battaglia e dal lunedì al venerdì le battaglie sono più che mai accese. Da un lato Caterina Balivo dall’altro Maria De Filippi. Fra le due litiganti: Bianca Guaccero su Rai 2. Successivamente Lorella Cuccarini si scontra invece con Barbara d’Urso. Ecco quindi tutti i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 14 febbraio 2020.

Vieni da me su Rai 1: il programma ha concluso la settimana con una media di 2.014.000 spettatori pari al 14.00% di share. Successivamente Il Paradiso delle Signore ha entusiasmato una media di 1.935.000 spettatori pari al 16.00% di share. La Vita in diretta ha raggiunto una media di 1.851.000 spettatori per il 14.00% di share.

Detto fatto su Rai 2: ha salutato i telespettatori con una media di 719.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Uomini e Donne su Canale 5: ha raccolto una media di 2.961.000 spettatori per il 22.00% di share. Il Segreto ha emozionato 2.270.000 spettatori per il 20.00% di share. Pomeriggio 5 ha fatto segnare 2.172.000 con il 15.00% di share.