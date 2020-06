Non dirlo al mio capo contro Rosy Abate, due fiction in replica a confronto. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 28 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel. C’è da dire che le repliche della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale sono iniziate già da qualche domenica e che la messa in onda della serie è stata posticipata a causa dell’omaggio alle vittime del Covid. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano però i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera: dati Auditel 28 giugno 2020

Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia, Rai 1: lo spettacolo musicale ha emozionato una media di 2.387.000 spettatori. Share del 12.3%. Non dirlo al mio capo: la fiction ha conquistato una media di 1.605.000 spettatori pari al 10.8% di share.

FBI, su Rai 2: la Serie Tv FBI ha raccolto una media di 817.000 spettatori (4.5% audience tv).

Le fidèle, su Rai 3: la pellicola ha portato a casa una media di 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Freedom oltre il confine, su Rete 4: la trasmissione ha ottenuto una media di 782.000 spettatori con il 4.4% di share.

Rosy Abate su Canale 5: l’amatissima fiction, seppur in replica, ha conquistato una media di 1.640.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Sapore di te, su Italia 1: la pellicola ha divertito una media di 1.265.000 spettatori con il 6.8% di share.

Chernobyl, su La7: la serie tv ha fatto registrare 530.000 spettatori. Share pari al 3.5%.

Gomorra La Serie su Tv8: la serie tv ha entusiasmato una media di 405.000 spettatori (2.5% di share)

Restaurant Swap – Cambio ristorante, su Nove: il programma ha coinvolto una media di 362.000 spettatori con 1.8 punti percentuali di share.

Ascolti tv ieri Pomeriggio: Auditel 28 giugno 2020

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha intrattenuto nella prima parte raggiunge uno share del 22.26% con 3.013.000 spettatori e il 23.02% con 2.682.000 spettatori nella seconda.

Da Noi – A Ruota Libera Rewind: il meglio del meglio dello show ha segnato 1.597.000 spettatori pari al 14.71% di share.