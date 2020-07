Terza accesissima sfida fra due fiction in replica ovvero Non dirlo al mio capo vs Rosy Abate. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 12 luglio 2020? Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera: dati Auditel 12 luglio 2020

Non dirlo al mio capo, su Rai 1: la fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada ha emozionato una media di 2.552.000 spettatori pari al 14.2% di share.

90° Sera, su Rai 2: la trasmissione legata al campionato di Serie A ha informato una media di 1.089.000 tifosi. Share del 5.8%. A seguire la serie tv FBI ha raggiunto una media di 737.000 spettatori (4.3% audience tv).

La spia russa, su Rai 3: la pellicola ha ottenuto una media di 985.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Freedom oltre il confine, su Rete 4: la trasmissione di Giacobbo ha informato una media di 674.000 spettatori con il 4% di share.

Rosy Abate, su Canale 5: l’amatissima fiction con protagonista Giulia Michelini insieme a sua sorella ha tenuto con il fiato sospeso, anche se in replica, una media di 1.266.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, su Italia 1: la pellicola ha portato a casa una media di 1.064.000 spettatori con il 6% di share.

Atlantide, su La7: la trasmissione ha informato una media di 363.000 spettatori con 2.6 punti percentuali di share.

Gomorra La Serie, su Tv8: la serie tv ha appassionato una media di 487.000 spettatori (2.7% di share).

Cambio moglie, su Nove: il programma ha entusiasmato una media di 327.000 spettatori con 1.7 punti percentuali di share.