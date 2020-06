Non dirlo al mio capo contro Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 21 giugno 2020? Come è andata questa domenica sera di metà giugno? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano però i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre oltre alla fiction su Rai 1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale e la trasmissione di Barbara d’Urso sulle due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri sera: dati Auditel 21 giugno 2020

Non dirlo al mio capo, su Rai 1: la fiction ha conquistato una media di 2.067.000 spettatori pari al 13% di share.

Hawaii Five O, su Rai 2: la serie tv straniera ha raggiunto una media di 1.334.000 spettatori pari al 6.1% di share. A seguire NCIS ha raccolto una media di 1.192.000 spettatori (5.7%)

Oltre la notte, su Rai 3: la pellicola ha ottenuto una media di 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%.

Il miglio verde, su Rete 4: il film ha emozionato una media di 1.032.000 spettatori con il 6.6% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: la trasmissione condotta da Barbara D’urso, grazie anche ai diversi scoop, ha incollato davanti alla tv una media di 2.018.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Una notte da leoni 3, su Italia 1: la pellicola ha divertito una media di 1.186.000 spettatori con il 5.7% di share.

Non è L’Arena Best, su La7: Massimo Giletti ha interessato, con il meglio del meglio, una media di 836.000 spettatori con uno share del 4.8%.

Gomorra La Serie su Tv8: la serie tv ha appassionato una media di 421.000 spettatori (2% di share)

Little Big Italy, su Nove: il programma ha portato a casa una media di 535.000 spettatori con 2.4 punti percentuali di share.

Ascolti tv Pomeriggio: Auditel 21 giugno 2020

