Non dirlo al mio capo contro Live Non è la d’Urso e Non è l’Arena: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 7 giugno 2020 la seconda sfida a tre? Mentre su Rai 1 è andata in onda una replica della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, su Canale 5 e La7 Barbara d’Urso e Massimo Giletti hanno tenuto banco con nuove puntate delle loro rispettive trasmissioni. Tanti erano però i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico prima di analizzare il pomeriggio dell’ammiraglia Rai. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera: Dati Auditel domenica 7 giugno 2020

Non dirlo al mio capo su Rai 1: Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, con la seconda puntata in replica dell’amatissima fiction, hanno incollato alla tv una media di 2.989.000 spettatori pari al 14% di share.

Hawaii Five O su Rai 2: la serie tv straniera ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire NCIS ha portato a casa una media di 1.350.000 spettatori (5.5%)

Storie maledette, su Rai 3: la trasmissione ha raggiunto una media di 1.420.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

La battaglia di Hacksaw Ridge, su Rete 4: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 866.000 spettatori con il 4.4% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: la trasmissione ha raccolto una media di 1.882.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Una notte da leoni, su Italia 1: la pellicola ha fatto ridere una media di 1.447.000 spettatori con il 6.6% di share.

Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti ha informato una media di 1.424.000 spettatori con uno share del 7.8%.

I delitti del Barlume su Tv8: la serie ha appassionato una media di 773.000 spettatori (3.4%)

Little Big Italy su Nove: il programma ha fatto registrare 526.000 spettatori con 2.2% punti percentuali di share.

Ascolti tv Pomeriggio: Auditel 7 giugno 2020

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha divertito ha registrato nella prima parte 3.080.000 telespettatori, share 18,9% e nella seconda 2.718.000, 19,8%.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha emozionato una media di 1.966.000, spettatori per il 15,08% di share.