Ascolti del 18 aprile 2018. Sfida a suon di film in prima visione tv ieri sera tra i principali canali del digitale terrestre. Scopriamo assieme, dunque, se la commedia proposta da Rai 1 “Nemiche per la pelle” avrà conquistato il più alto gradino del podio dei dati auditel o se, al suo posto, ci sarà riuscito Canale 5 con Un giorno come tanti.

Ascolti tv ieri, 18 aprile 2018

RAI 1. Innamorate dello stesso uomo.. ..che aveva tradito entrambe, e che, un bel giorno, scompare lasciando in eredità un figlio avuto da una terza donna. Davvero singolare la commedia “Nemiche per la pelle”, trasmessa ieri sera da Rai 1. Ben 3.588.000 spettatori, share 14,65% hanno gradito la visione di questo film.

RAI 2. 6.2% di share, invece, per l’ultima puntata della fiction “Il cacciatore”, in onda ieri sera su Rai 2. Ad apprezzarne il gran finale, in termini di ascolti tv, sono stati 1.577.000 italiani.

RAI 3. Federica Sciarelli, dal canto suo, ha approfondito il delitto di Ladispoli nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda ieri sera su Rai 3. I casi di cronaca analizzati nel predetto programma hanno permesso a Rai 3 di registrare 2.247.000 spettatori, share 10,37%.

RETE 4. Avventura e divertimento nel prime-time di Rete 4 grazie al film “Mr. Crocodile Dundee. A trasmettere l’omonimo film, Rete 4. A guardarlo, 733.000 telespettatori (per un totale del 3% di share).

CANALE 5. In “Un giorno come tanti”, un bambino chiede alla madre di ospitare un uomo bisognoso a casa.. ..senza sapere che è in atto una vera e propria caccia all’uomo contro quest’ultimo. Drammatico film thriller, dunque, per la prima serata di Canale 5, che ha portato in palinsesto il 8.33% di share (1.809.000 italiani).

ITALIA 1. Prostitute italiane in Svizzera, bolla dei diamanti e Sara Tommasi: eccovi solo alcune delle tematiche approfondite dagli inviati de “Le Iene show”, in onda ieri sera su Italia 1. Li avete seguiti? Allora sappiate che siete tra i 1.892.000 spettatori, share 10,20% che hanno scelto il canale mediaset.

LA7. Ma quanto è bello perdersi tra le meraviglie della natura? Lo sanno benissimo gli autori del docu-programma “Atlantide con Andrea Purgatori”. 2.9% di share (ossia 627.000 telespettatori), dunque, per la prima serata di La7.

TV8. Colin Farrel e Jessica Biel insieme per dar vita all’avvincente film “Total Recall – Atto di forza”. I viaggi mentali offerti dalla Rekall al protagonista di questo film hanno intrigato i 406.000 italiani (corrispondenti al 1.7% di share) che hanno optato per la prima serata di Tv8.

NOVE. Un ristorante, un caffè-bistrot e molto altro ancora. Questo, in poche parole, sarà il nuovo spazio ideato e offerto al pubblico milanese dallo chef Carlo Cracco. Come faccio a saperlo? Beh, semplice: attraverso il nuovo programma “Cracco confidential”, trasmesso ieri sera sul Nove. 243.000 spettatori (pari al 0.9% di share), ieri sera, hanno optato per il predetto canale del digitale terrestre.