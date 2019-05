Ecco giunti al consueto appuntamento con gli ascolti tv di ieri, 23 maggio 2019. Ieri sera ha avuto luogo il secondo duello fra Montalbano, amatissima fiction di Rai 1, e All Together Now, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Chi ha vinto? Vediamo tutti i dati Auditel della prima serata di ieri.

Ascolti tv ieri, 23 maggio 2019

Vince la prima serata Il Commissario Montalbano al 23% di share, Lo Show di Canale 5 All Together Now arriva al 15.3%.

Ascolti Tv Il Commissario Montalbano, su Rai 1

E’ stato trovato il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Montalbano ne ha quasi subito scoperto l’identità, ma ha faticato a capire cosa fosse accaduto? Malgrado i tentativi di depistaggio, il commissario, è riuscito però a smascherare falsi testimoni, false prove, false confessioni, sino a far crollare quella “piramide di fango” fatta di sangue, corruzione e malaffare. La fiction ha incollato alla tv una media di 5milioni di spettatori e il 23% di share.

Auditel Passengers, su Rai 2

Il film del 2016 diretto da Morten Tyldum, con: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy García e Aurora Perrineau ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri una media di 1.309.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Audience Fai bei sogni, su Rai 3

Nella Torino degli anni ’60: Massimo, 9 anni, studente delle elementari ed accanito tifoso del Torino, ha iniziato ad avere l’abitudine di invocare l’aiuto di Belfagor quando qualcosa andava male. Una notte sua madre, dopo essersi congedata da lui dicendogli «fai bei sogni», è morta in circostanze misteriose. L’arrivo della polizia ha allertato il bambino, che non ha ricevuto spiegazioni dal padre. Massimo non voluto credere che la madre fosse defunta, arrivando a contraddire il sacerdote ed urlando il suo nome nel corso della cerimonia funebre. Il film tratto dal libro di Gramellini ha conquistato 894.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Auditel Diritto e Rovescio, su Rete 4

Paolo Del Debbio ha ospitato: il Presidente della Commissione Trasporti della Camera Alessandro Morelli (Lega), la deputata Alessandra Moretti (Pd) e i giornalisti Maurizio Belpietro e Francesca Fagnani, per discutere degli attacchi al vicepremier Matteo Salvini. Le polemiche sono giunte sia dagli alleati di governo, sia dalle opposizioni, senza dimenticare le parole di Papa Francesco e della Chiesa cattolica e gli striscioni di protesta, contro il segretario della Lega, appesi ai palazzi di tutte le città italiane. Successivamente è andata in onda l’intervista al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. La trasmissione ha informato una media di 807.000 spettatori con il 4.6% di share.

Volano gli stracci in studio tra @ACecchiPaone, la @DSantanche e Paolo Del Debbio che prova anche a cacciarlo dallo studio, ma senza esito!

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/nzWfp1xy0Z — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 23, 2019

Ascolti Tv All Together Now, su Canale 5

Michelle Hunziker e J-Ax nei panni del presidente d’eccezione di una incredibile giuria composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, hanno condotto la seconda puntata del nuovo show dell’ammiraglia. Nel muro umano vi erano: Le Donatella, Iva Zanicchi e molti altri volti noti, oltre al presidente J-ax che si è commosso per l’esibizione di Luca. Come saranno andati gli ascolti televisivi relativi alla seconda puntata dello show? E’ presto detto, il programma ha intrattenuto, canzone dopo canzone, una media di 2.759.000 telespettatori con il 15.3% di share.

Lui non è un tenerone… lui è il nostro tenerone J-Ax 😍#AllTogetherNow pic.twitter.com/arHFGH18cr — Mediaset Play (@MediasetPlay) May 23, 2019

Ascolti King Arthur – Il potere della spada, su Italia 1

Il giovane Arthur ha vissuto nei vicoli di Londonium con la sua gang, all’oscuro della vita a cui era destinato fino a quando si è impadronito della spada di Excalibur ed insieme a lei del suo futuro. Sfidato dal potere di Excalibur, Arthur ha dovuto compiere scelte difficili. Coinvolto nella resistenza e affascinato da una misteriosa donna, ha dovuto imparare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e unire il popolo contro il tiranno Vortigern, che si è impadronito della sua corona ed ha assassinato i suoi genitori. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Auditel Piazzapulita, su La7

Corrado Formigli si è occupato di politica in vista delle prossime elezioni. La campagna elettorale per le europee è infatti giunta al suo culmine. Tra preoccupazioni del Colle e provvedimenti fermi, il Governo ha davvero una scadenza segnata al 26 maggio? Tra gli ospiti in studio vi erano: il Vicepremier Luigi Di Maio; l’ex Premier Mario Monti; Emma Bonino e Maria Elena Boschi. Il programma ha informato una media di 1.088.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Audience Mia Moglie Per Finta, su TV8

La commedia con: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Bailee Madison, Griffin Gluck e Rachel Specter ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 445.000 spettatori pari al 2% di share.

Ascolti Tv “Stefano Cucchi, la seconda verità” su Nove

Il racconto degli sviluppi del caso Cucchi, fra depistaggio, insabbiamenti e manomissione di documenti ha ottenuto una media di 424.000 spettatori. Share del 1.9%.