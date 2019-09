La Finale di Miss Italia 2019, condotta da Alessandro Greco, o il film Andiamo a quel paese con Ficarra & Picone? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 settembre 2019, la prima serata televisiva fra le due ammiraglie contrapposte ovvero Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel. Scopriamo insieme cosa ha preferito il pubblico e quali programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre hanno ottenuto un maggior riscontro.

Ascolti tv ieri: Miss Italia vs Andiamo a quel paese – Auditel 6 settembre 2019

Il ritorno in Rai di Miss Italia ha fatto bene all’evento che ha raggiunto così molti più telespettatori rispetto all’ultima edizione su La7. Se si paragona, però, il dato con la Finale di 5 anni fa in Rai, possiamo dire che Miss Italia non ha fatto bene a Rai 1.

Missi Italia 2019 | Rai 1

La Finale di Miss Italia 2019 condotta da Alessandro Greco, con numerosi ospiti, fra cui anche il duo composto da Banji e Fede, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.679.000 spettatori pari al 19.6% di share. Ad essere eletta più bella d’Italia è stata l’affascinante Carolina Stramare.

NCIS Los Angeles | RAI 2

Il capo della logistica di un deposito di armi della Marina è svenuto sul posto di lavoro. La squadra ha dovuto capire se si era trattato di un crollo nervoso dovuto allo stress o se c’era qualcuno che stava tramando nell’ombra. La serie tv ha appassionato una media di 1.013.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Le verità nascoste | RAI 3

Norman Spencer, un professore universitario, ha visto la sua vita tranquilla crollargli sotto i piedi quando la moglie ha iniziato ad avere strane visioni. Il film ha emozionato una media di 1.082.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Gran Torino | RETE 4

Walt Kowalski ha iniziato a soffrire tremendamente da quando ha perso la moglie. Niente e nessuno è riuscito a dargli conforto. La sua rabbia si è scagliata contro i vicini di casa. Essendo un veterano della guerra in Corea e non sopportava, infatti, di avere, nell’abitazione a fianco, una famiglia di asiatici di etnia Hmong. Le cose sono cambiate quando proprio il figlio dei vicini si è avvicinato troppo pericolosamente alla sua amatissima auto, una Gran Torino. Il film ha conquistato una media di 725.000 spettatori. Share del 3.9%.

Andiamo a quel paese | CANALE 5

Valentino e Salvo, disoccupati in cerca di fortuna e raccomandazione, hanno lasciato Palermo per il paese dove Valentino è nato e ha piantato la donna dei suoi sogni. La situazione a Monteforte non è però sembrata essere promettente. La pellicola ha divertito una media di 2.367.000 spettatori. Share del 12.40%.

Samson – La vera storia di Sansone | Italia 1

La pellicola sulla vera storia di Sansone ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.168.000 spettatori pari a 6 punti percentuali di share.

Vittime di guerra | LA7

Durante una ricognizione nel Vietnam quattro dei cinque componenti di una squadra di fanti nordamericani hanno sequestrato, stuprano collettivamente e assassinano una ragazza vietnamita. Il quinto (Fox) li ha denunciati. Il film, basato su di un fatto vero, ha raggiunto una media di 299.000 spettatori. Share dell’1.7%