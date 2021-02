Nuova accesissima sfida fra Rai 1 e Canale 5. Mina Settembre contro Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, domenica 31 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda e i duelli. Su Rai 3 ad esempio vi era Fabio Fazio con Che tempo che fa mentre su La7 Massimo Giletti con Non è L’Arena. Tanti i film e i programmi adatti a tutti i tipi di esigenze. Analizziamo dunque le preferenze degli spettatori.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 31 gennaio 2021: vince Mina Settembre con il 24.9%

Boom per la fiction di Rai 1 con 6.1 milioni di telespettatori e il 24.9% di share. Canale 5 al 12.7% di share. Rai 3 con Fazio rimane stabile al 9.2% di share.

Auditel Mina Settembre

Rai 1: la nuova entusiasmante puntata della fiction Mina Settembre, con la bravissima Serena Rossi, ha conquistato una media di 6.140.000 spettatori pari al 24.9% di share.

Auditel 9-1-1

Rai 2: i nuovi episodi di 9-1-1, la serie tv americana ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, ha appassionato una media di tv 1.218.000 spettatori pari a 4.5% share.

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ha informato e coinvolto una media di 2.449000 spettatori pari a 9.20 di share. Tra gli ospiti: Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Oltre a loro: Domenico Arcuri, Francesca Levi-Schaffer, Roberto Burioni, Susan Sarandon, Giorgio Panariello e Marco Giallini, Riccardo Scamarcio e Concita De Gregorio.

Auditel USS Indianapolis

Rete 4: la pellicola del 2016 di genere drammatico, intitolata USS Indianapolis, diretta da Mario Van Peebles, con: Nicolas Cage, Tom Sizemore, Matt Lanter, Thomas Jane, Emily Tennant e Callard Harris ha raggiunto una media di 715.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Ascolti tv Live Non è la D’Urso

Canale 5: la nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show di Barbara D’Urso, ha coinvolto una media di 2.080.000 spettatori con il 12.7% di share. Tra gli ospiti: Walter Zenga, Valeria Marini contro l’ex fidanzato, Federico Fashion Style e Antonella Mosetti.

Auditel Deadpool

Italia 1: il film Deadpool ha portato a casa una media di 1.330.000 spettatori. Share pari a 5.3 punti percentuali.

Ascolti Non è l’Arena

La7: Non è l’Arena, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha interessato una media di 1.744.000 spettatori pari al 6.7% di share. In serata si è parlato anche del caso Genovese con una lunga intervista alla ragazza che lo ha denunciato.

Auditel Family Food Fight

Tv8: il nuovo appuntamento conFamily Food Fight, il cooking show con giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich ha divertito una media di 323.000 spettatori. Share dell’1.3%.

Audience L’uomo che sussurrava ai cavalli

Nove: il film intitolato L’uomo che sussurrava ai cavalli ha ottenuto una media di 358.000 spettatori. Share pari a 1.8 punti percentuali.

Ascolti Tv domenica pomeriggio, 31 gennaio 2021

Domenica Live ha ottenuto una media di 2.446.000 spettatori. Share pari a 13.1 punti percentuali nel primo settore. Secondo: 2.071.000 con il 10.3% di share. La presentazione si è attestata su 1.963.000 spettatori per l’11.2% di share.

Domenica In ha divertito ed intrattenuto una media di 3.558.000 spettatori. Share del 18.2%. Nella seconda parte: 3.314.000 spettatori per il 18.3% di share.

A seguire Da Noi a ruota libera: 2.542.000 spettatori per il 13.5% di share.