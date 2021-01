Mina Settembre o Live Non è la d’Urso: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 17 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda e altrettante le sfide. Una su tutte? Quella fra Rai 3 e La7 ovvero: Che tempo che fa e Non è l’Arena di Massimo Giletti. Scopriamo dunque insieme le preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 17 gennaio 2021: Mina Settembre vs Live Non è la d’Urso

Esordio con il botto per Mina Settembre che arriva quasi a 6 milioni di telespettatori ed il 22.6% di share. Barbara d’Urso si ferma all’11%. Ecco i dati nel dettaglio.

Auditel Mina Settembre

Rai 1: la fiction Rai intitolata Mina Settembre con protagonista Serena Rossi ha debuttato con una media di 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Auditel 9-1-1

Su Rai 2: 9-1-1, la serie televisiva statunitense ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk ha appassionato una media di 1.319.000 spettatori. Share pari a 5 punti percentuali.

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: la nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ha intrattenuto una media di 2.243.000 spettatori con 8.1% di share. Tra gli ospiti: Christian De Sica, Ornella Vanoni, Massimo Osanna e Antonio Di Bella. La parte finale Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto una media di 1.097.000 spettatori (share 4.5%).

Auditel Il Piccolo Lord

Rete 4: il film cult, intitolato Il Piccolo Lord, ha tenuto incollato davanti alla tv una media di 1.097.000 spettatori per il 4.5% di share.

Ascolti tv Live Non è la d’Urso

Canale 5: la prima puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso ha portato a casa una media di 1.995.000 spettatori. Share pari a 11 punti percentuali. Tanti gli ospiti: da Filippo Nardi, Amedeo Goria e Guenda Goria, ad Andrea Roncato. E per la prima volta in Tv dopo l’amputazione delle gambe Mauro Bellugi.

Auditel Fantastic 4 – I fantastici quattro

Italia 1: Fantastic 4- I fantastici quattro, ovvero il film del 2015 di genere avventura, diretto da Josh Trank, con: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebbel ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti Non è l’arena

La7: la nuova puntata de Non è l’Arena, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti ha informato una media di 1.544.000 spettatori pari a 5.6 punti percentuali di share nella prima parte. La seconda parte 889.000 spettatori con il 6.2% di share. Tra gli ospiti: Matteo Renzi. Si è parlato anche del Caso Genovese e del caso Corona dopo che è stata cacciato da #Cartabianca.

Auditel Family Food Fight

Tv8: la puntata di Family Food Fight, il primo cooking show prodotto da EndemolShine Italy con Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich chiamati a giudicare i piatti, ha tenuto con il fiato sospeso una media 343.000 spettatori pari all’1.3% di share.

Audience Supercoppa di Spagna

Nove: il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 336.000 spettatori, fra tifosi e semplici appassionati, pari a 1.3 punti percentuali di share.