Milan Torino o La Pupa e il Secchione e viceversa: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 28 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata per quanto riguarda i maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda, giusto per citarne alcuni vi erano: #Cartabianca, Fuori dal Coro e diMartedì. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Milano vs Torino, New Amsterdam e La Pupa e il Secchione. Auditel 28 gennaio 2020

Va molto bene Milan Torino di Coppa Italia. La Serie TV New Amsterdam totalizza il 10%. Calo per La Pupa e Il Secchione con l’8,3%.

Coppa Italia – Milan vs Torino, Rai 1

I quarti di Finale hanno visto scendere in campo il Milan e il Torino. Telecronaca di Luca De Capitani. Interviste a bordo campo di Gianluca Rocchi e Amedeo Goria. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.265.000 spettatori pari al 21% di share.

Piacere, sono un po’ incinta, Rai 2

Zoe non ha trovato l’uomo giusto, ma ha sentito che l’orologio biologico stava per scoccare e ha deciso di fare un figlio da sola, con una provetta e un po’ di fortuna. Peccato che ciò sia avvenuto giusto un attimo prima di incontrare Stan, che dell’uomo giusto aveva tutto l’aspetto e le intenzioni. Dopo aver testato la sperata alterazione dei propri ormoni, però, Zoe è sembrata non finire mai di testare la convinzione di Stan e il suo livello di coinvolgimento nel progetto famigliare. Il film ha divertito una media di 2.055.000 spettatori pari all’8.3% di share.

#Cartabianca, Rai 3

Fra gli ospiti di Bianca Berlinguer: Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, Lucia Borgonzoni, Lega, Manlio Di Stefano, M5s, sottosegretario agli Esteri, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, Andrea Scanzi, il Fatto quotidiano e Paola Ferrari, conduttrice della Domenica Sportiva. La trasmissione ha interessato una media di 1.172.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Fuori dal coro, Rete 4

Mario Giordano ha dato il via alla nuova puntata con le reazioni dopo i risultati elettorali delle elezioni regionali di Emilia-Romagna e Calabria parlando con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e del segretario della Lega Matteo Salvini. Spazio anche al commento del direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri sulla tenuta del governo giallorosso alla luce della vittoria della coalizione di Centrosinistra. Con il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, il senatore Gianluigi Paragone, Vittorio Sgarbi, Antonio Di Pietro e Paolo Del Debbio si è parlato sulla débâcle del M5S con le recenti dimissioni di Luigi Di Maio e sugli eventuali scenari futuri che si prospettano. Nel corso della serata, con Irene Pivetti si sono riaccesi i riflettori sul caso Bibbiano. La trasmissione ha informato una media di 1.012.000 spettatori con il 5% di share.

New Amsterdam, Canale 5

Il dottor Max Goodwin è diventato direttore medico di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti con l’obiettivo di riformare la struttura trascurata strappando la sua burocrazia per fornire un’assistenza eccezionale ai pazienti. La serie tv ha appassionato una media di 2.189.000 spettatori pari al 10.9% di share.

La Pupa e il Secchione e viceversa, Italia 1

Pupe e secchioni e viceversa hanno affrontato insieme tante nuove sfide. Dal rap alle conoscenze sui monumenti di Roma, passando per la prova di stiratura con la Marchesa D’Aragona. Lo trasmissione ha fatto ridere una media di 1.636.000 spettatori. Share del 8.3%.

diMartedì, La7

Il programma condotto da Giovanni Floris ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.278.000 spettatori con uno share del 5.7%.