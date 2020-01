Meraviglie – La Penisola dei Tesori vs C’è Posta per te: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 11 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. E’ una settimana di sfide accesissime e anche questa mattina gli occhi sono tutti puntati sulla sfida fra Rai 1 e Canale 5. Sulle due ammiraglie avversarie si sono sfidati: Piero Angela e Maria De Filippi. Come ha debuttato il people show di Mediaset? Quanti telespettatori hanno invece visto gli altri canali? Analizziamo insieme tutti i risultati.

Ascolti tv ieri sera, sfida Meraviglie – La penisola dei Tesori e C’è Posta per te. Auditel 11 gennaio 2020

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Meraviglie – La Penisola dei tesori, Rai 1

La seconda puntata ha preso il via tra le cupole di San Marco, sul tetto della Basilica di Venezia. Da Alberto Angela ha portato i telespettatori a conoscere la splendida città lagunare. Da Palazzo Ducale si è passati al carcere dei Piombi dove Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, ha affascinato tutti. La trasmissione ha così affascinato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

FBI, Rai 2

La serie, incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Dogman, Rai 3

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembrava essere quella del più forte, Marcello, un uomo piccolo e mite che divideva le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizzava l’intero quartiere, ha deciso a riaffermare la propria dignità. Marcello ha così iniziato ad immaginare una vendetta dall’esito inaspettato. Il film ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Bomber, Rete 4

Un ex campione di pugilato, diventato marinaio, ha scovato un giovane pugile promettente, lo ha salvato dalle amicizie mafiose, lo ha preparato a un incontro con un avversario americano, ma ha poi dovuto sostituirlo sul ring. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

C’è Posta per te, Canale 5

Maria De Filippi è tornata su Canale 5 con il suo amatissimo people show. La trasmissione ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Johnny Depp e Luca Argentero con Cristiana Marino.

Le 5 leggende, Italia 1

Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman hanno protetto i bambini di tutto il mondo, offrendo loro non solo i doni materiali, ma anche la capacità di meravigliarsi, di fantasticare, di sperare, di sognare. Li ha scelti tanto tempo fa l’Uomo nella Luna, il saggio osservatore delle vicende terrestri. E’ accaduto, però, che l’Uomo Nero abbia fatto di tutto per scalzarli, seminando la paura nelle menti dei bambini e trasformando i loro sogni d’oro in incubi neri come la pece. Per tentare di fermarlo, l’Uomo nella Luna ha indicato alle quattro leggende l’aiuto di un quinto “guardiano”: lo scanzonato e dispettoso Jack Frost. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Witness – Il testimone, La7

Quando una giovane donna Amish è stata coinvolta, con il figlio, nell’omicidio di un trafficante di droga, è intervenuto in loro aiuto un incallito detective di Philadelphia John Book. La pellicola ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.