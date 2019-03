Il debutto della nuova fiction Rai, ma anche il debutto di Colorado. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 28 marzo 2019? Chi ha vinto la prima serata fra: Mentre ero via e Io vi troverò? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Capiamo insieme come si sono suddivisi i telespettatori e cosa hanno preferito di più all’interno di una offerta molto ampia e capace di soddisfare i gusti di più persone. Fra fiction e film, infatti, vi erano anche programmi di intrattenimento come il già citato Colorado o programmi di approfondimento e talk politici come. Da un lato, su Rete 4, Diritto e Rovescio, su La7, invece, Piazzapulita mentre su Nove vi era Sirene.

Ascolti tv ieri, 28 marzo 2019

Rai 1 – Mentre ero via

Monica Grossi si è risvegliata in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente nel quale hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi e l’avvocato Marco De Angelis. La memoria della donna si è però è ferma a otto anni prima. È stato pertanto Riccardo, fratello di Gianluca, a doverle rivelare che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. L’uomo ha raccontato a Monica che la notte dell’incidente, infatti, Gianluca sparò a Marco sulla terrazza della loro villa al lago. La nuova fiction Rai ha debuttato con una media di 5.300.000 spettatori e il 23,9% di share.

RAI 2 – Prima di lunedì

Il film commedia diretto da Massimo Cappelli, con: Fabio Troiano, Vincenzo Salemme, Martina Stella, Andrea Di Maria, Sandra Milo e Sergio Múñiz ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.274.000 spettatori pari al 5.3% di share.

RAI 3 – Il ponte delle Spie

L’avvocato di Brooklyn James B. Donovan si è ritrovato al centro della guerra fredda quando gli è stato assegnato l’incarico di negoziare il rilascio di Francis Gary Powers, un pilota il cui aereo spia U-2 è stato abbattuto sopra l’Unione Sovietica. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.070.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

RETE 4 – Diritto e Rovescio

Il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio ha visto, al centro della puntata, in apertura, l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sui nuovi equilibri nel Centrodestra e sulla cittadinanza ottenuta da Ramy. Nel corso della puntata, è stato, invece, centrale il dibattito sulla Legittima difesa. A tal proposito, Paolo Del Debbio si è recato a Lodi, per un nuovo reportage, dove ha intervistato Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano, accusato di eccesso colposo di legittima difesa. La trasmissione ha informato una media di 940.000 spettatori con il 5.3% di share.

CANALE 5 – Io vi troverò

L’agente segreto Bryan, dopo tanti anni di servizio nei quali ha più e più volte sacrificato la famiglia per amore della patria, si è dimesso per poter stare vicino alla figlia. Quando Kim gli ha chiesto il permesso di poter andare a Parigi con un’amica lui, da prima un po’ titubante, ha acconsentito a patto che la figlia lo chiamasse ogni giorno e lo informasse dei suoi spostamenti. Giunte nella capitale francese le due ragazze sono però state rapite da un’organizzazione che commerciava prostitute per venderle al miglior offerente. La pellicola ha appassionato una media di 2.094.000 spettatori pari al 9.4% di share.

ITALIA 1 – Colorado

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, insieme a Scintilla, hanno condotto la prima puntata di Colorado. Sul palco anche Francesca Cipriani ed Elena Morali. La trasmissione ha così fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.700.000 spettatori con l’8.7% di share.

LA7 – Piazzapulita

Corrado Formigli ha condotto una nuova puntata del programma di La7 occupandosi di attualità politica. Il giornalista si è occupato del pericolo economico cinese e di un’inchiesta sullo sfruttamento degli immigrati nelle grandi aziende agricole del nord Italia. Tra gli ospiti: l’ex Premier Mario Monti, Nichi Vendola e il giornalista Federico Rampini. La trasmissione ha interessato una media di 971.000 spettatori con uno share del 5.5%.

TV8 – Angeli e Demoni

Il film diretto da Ron Howard, con: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino e Nikolaj Lie Kaas ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 471.000 spettatori con il 2.2% di share.

NOVE – Sirene

Il racconto del fenomeno della tratta delle prostitute nigeriane tra Marche ed Abruzzo attraverso lo sguardo di chi ha condotto direttamente le indagini ha interessato una media di 289.000 spettatori con l’1.2% di share.