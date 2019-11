Luisa Spagnoli o il match fra la Juventus e l’Atletico Madrid: chi ha vinto la prima serata di ieri, 26 novembre 2019, secondo gli ascolti tv? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti i programmi in onda. Dall’ultima puntata de Il Collegio 4 a Cartabianca di Bianca Berlinguer. Da Le Iene a diMartedì. Soffermiamoci pertanto sui maggiori canali del digitale terrestre. Quali trasmissioni hanno portato a casa i risultati migliori? Chi, invece, ha disatteso le aspettative del pubblico?

Vince la prima serata il match di Champions League della Juventus con oltre il 20% di share. Il film Tv della Rai “Luisa Spagnoli” si ferma al 13.2%.

Luisa Spagnoli, RAI 1

La storia di una donna di umili origini che nei primi anni del Novecento, destreggiandosi tra mille difficoltà e altrettanti retaggi culturali, trasformò i suoi sogni in impresa ha concluso il ciclo sui grandi imprenditori italiani. Il film tv ha conquistato una media di 2.776.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Il Collegio 4, RAI 2

Il Preside ha aperto la settimana degli esami con una piacevole sorpresa, ovvero l’annuncio della festa di fine anno a tema horror. Prima, però, i collegiali hanno dovuto studiare per superare gli esami, scritti e orali. Spazio come sempre anche per le emozioni, grazie alla lezione del Prof. Maggi su Sandro Pertini e il suo appello ai giovani. Il programma si è congedato con una media di 2.352.000 spettatori pari al 10.2% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di politica, economia e attualità. La trasmissione ha informato una media di 1.208.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Ospiti in studio: Matteo Salvini, leader della Lega; Carlo Sibilia, M5s, sottosegretario agli Interni; Matteo Richetti, di Azione. I giornalisti Massimo Giannini, direttore di Radio Capital; Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Luca Telese.

Fuori dal coro, RETE 4

Mario Giordano si è occupato delle case vuote dell’Inps e di come vengano sprecati i soldi delle nostre pensioni. Spazio al faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi dopo un anno in cui i due non si parlavano. Nel corso della serata ci si è interrogati infine su “cosa si nasconde dietro le nostre bollette e come ci fanno pagare di più?” In studio, il commento di Gianluigi Paragone. La trasmissione ha ottenuto una media di 840.000 spettatori con il 4.6% di share.

Juventus – Atletico Madrid, CANALE 5

Il match valido per la quinta giornata di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.329.000 spettatori pari al 20.5% di share. La partita è stata trasmessa in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Ai bianconeri di Maurizio Sarri bastava un solo punto per qualificarsi come primi.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha intrattenuto una media di 1.769.000 spettatori pari al 10.8% di share. Tante le inchieste in onda. In primis quella sul caso di Chico Forti. Nuove testimonianze davvero importanti sono state mandate in onda. Spazio poi all’inchiesta sulla morte di Mario Biondo. A quanto pare sarebbero emerse diverse incongruenze. Cristian De Sica, da poco nelle sale cinematografiche con il suo ultimo film “Sono solo fantasmi”, è stato intervistato dalle Iene sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha appassionato una media di 1.008.000 spettatori con uno share del 4.5%.