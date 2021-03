Le indagini di Lolita Lobosco contro Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 14 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico prima di passare a controllare l’andamento del pomeriggio.

Ascolti: Le indagini di Lolita Lobosco vince contro Live Non è la D’Urso. Dati Auditel ieri, 14 marzo 2021

Gran finale per Lolita Lobosco con circa 7.1 milioni di spettatori. Ottimi ascolti anche per Fazio su Rai 3.

Rai 1: Le indagini di Lolita Lobosco, il nuovo episodio della fiction incentrata sul Commissario donna interpretato da Luisa Ranieri, ha conquistato davanti alla tv una media 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share.

Rai 2: 9-1-1 Lone Star, la serie tv americana ha appassionato una media di 1.179.000 spettatori pari al 4.3% di share. Nel cast: Rob Lowe, Ronen Rubinstein e Liv Tyler.

Rai 3: Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha interessato e informato una media di 3.121.000 spettatori pari all’11.3% share.

Rete 4: la pellicola intitolata Lo specialista ha raggiunto una media di 605.000 spettatori. Share del 2.5%.

Canale 5: la terzultima puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso, ha intrattenuto una media di 2.004.000 spettatori con l’11.8% di share. Tra gli ospiti: Antonella Elia e il fidanzato contro le cinque sfere.

Italia 1: il film La maledizione della prima luna, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

La7: Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ha informato una media di 1.167.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali. Tra gli ospiti: Pierpaolo Sileri. Si è parlato di vaccini e di morti sospette. Spazio poi alla storia di Fabrizio Corona e a quanto accaduto negli ultimi giorni.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma condotto dal noto chef torna a girare l’Italia alla ricerca dei luoghi più affascinanti, ha incuriosito una media di 604.000 spettatori. Share del 2.20%.

Nove: Tra le nuvole, la commedia romantica con George Clooney ha emozionato una media di 267.000 spettatori pari all’1.10% di share.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Domenica In: 3.779.000 spettatori per il 19.93% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha registrato 3.354.000 (18.79% share).

Da Noi a Ruota Libera: 2.406.000 spettatori per il 13.06% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.511.000 spettatori pari al 12.89% di share.

Il Segreto: 1.923.000 spettatori per il 10.55%

Una Vita: 1.831.000 spettatori per il 10.57%.

Domenica Live: 2.426.000 spettatori pari al 13.2% di share nella prima parte e 2.142.000 spettatori per l’11% nella seconda.