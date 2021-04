Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Lituania – Italia contro Svegliati amore mio: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 31 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo. Da segnalare anche il ritorno in Tv alla conduzione di Simona Ventura con “Games of Game”.

Rai 1: Lituania – Italia, la partita per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2022 ha visto gli azzurri di Mancini battere la nazionale lituana per 2-0. Il match ha incollato alla tv una media di 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share.

Su Rai 2: Games of Game, il nuovo programma di Simona Ventura ha divertito nella prima puntata una media di 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto una media di 3.520.000 spettatori pari a 15.2 punti percentuali di share. Tra le vicende: il caso di Denise Pipitone dopo la scoperta di una ragazza dalla Russia sottoposta al test del DNA.

Rete 4: Stasera Italia Speciale, la nuova puntata talk show a cura della redazione Videonews dedicato alla politica ed attualità ha informato una media di 599.000 spettatori. Share del 2.6%.

Canale 5: Svegliati amore mio, la seconda puntata della fiction con protagonista Sabrina Ferilli ha appassionato una media di 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share. Nel cast anche Ettore Bassi, Iaia Forte e Francesco Arca.

Italia 1: Jack Reacher – Punto di non ritorno, il film del 2016 scritto e diretto da Edward Zwick ha tenuto col fiato sospeso una media di 2.040.000 spettatori pari al 8.1% di share. Nel cast: Tom Cruise, Cobie Smulders e Patrick Heusinger.

La7: Atlantide, le storie di uomini e mondi raccontate da Andrea Purgatori ha registrato una media di 610.000 spettatori pari a 3 percentuali di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il best of del talent show ha registrato una media di 409.000 spettatori. Share dell’1.8%.

Nove: Accordi e disaccordi, il programma di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi ha informato una media di 398.000 spettatori per l’1.5% di share. Tra gli ospiti: Pierpaolo Sileri, Giampiero Mughini e Martina Dell’Ombra.

Oggi è un Altro Giorno: 1.677.000 spettatori per il 13% di share.

1.677.000 spettatori per il 13% di share. Paradiso delle Signore : 2.021.000 spettatori per il 19.1% di share.

: 2.021.000 spettatori per il 19.1% di share. La Vita in Diretta: 1.818.000 spettatori per il 16.6% di share.

Canale 5