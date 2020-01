L’Eredità vs Avanti un altro: chi ha vinto fra i due game show delle due ammiraglie avversarie? Chi ha avuto la meglio fra Insinna e le sue professoresse e Paolo Bonolis con Luca Laurenti ed il loro amatissimo mini-mondo? Ecco tutti gli ascolti tv di ieri, 6 gennaio 2020, giorno in cui il programma di Canale 5 ha debuttato nuovamente tornando in onda dopo una lunga pausa.

L’Eredità: Flavio Insinna e le domande di cultura generale

Come ogni sera, Flavio Insinna ha condotto anche ieri, giorno dell’Epifania, una nuova puntata de L’Eredità. Prima di analizzare gli ascolti della singola serata e contrapporli a quelli dell’ammiraglia concorrente è però doveroso fare alcune precisazioni.

Il game show di Rai 1, che tiene incollati al teleschermo, milioni e milioni di telespettatori, anche grazie al gioco finale de La Ghigliottina, non ha mai temuto alcun concorrente. Nonostante l’avvicendamento di diversi conduttori, infatti, L’Eredità ha sempre goduto dei favori del pubblico e mietuto un successo dopo l’altro. I telespettatori si divertono, sempre, nonostante ormai siano anni e anni che il gioco va in onda, a tentare di indovinare le parole in una vera e propria corsa contro il tempo. Negli anni, oltretutto, alcuni giochi sono cambiati, giusto per alimentare la suspense, ma altri sono rimasti sempre uguali, forti del loro irrefrenabile successo.

Avanti un altro: il nuovo debutto di Paolo Bonolis

Nella pre-serale del 6 gennaio 2020, su Canale 5, ha debuttato la nuova stagione di Avanti un altro. Lo show capitanato da Paolo Bonolis, insieme a Liuca Laurenti, ha presentato ai propri telespettatori il nuovo mini-mondo composto da: Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Brambilla. A dare anima e corpo, soprattutto corpo, alla nuova Bonas, come vi avevamo già annunciato, è giunta la bellissima Sara Croce.

Il pubblico femminile, però, è impazzito, e i commenti sui social ne sono la riprova, per il corpo possente dell’idraulico.

La prima puntata del game di Canale 5, però, non ha tenuto i telespettatori incollati alla tv solo per riabbracciare i vecchi amici e scoprire i nuovi volti dello show. In studio sono successe molte altre cose. Quali?

In primis il coming out del concorrente Luca che ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al suo compagno. Come ben sottolineato da Mara Venier nell’intervista a Tiziano Ferro, l’amore è solo uno e ha sempre la A maiuscola.

A tener tutti con il fiato sospeso è stato poi il gioco finale e la possibilità di vittoria di un montepremi bello ricco. Ecco come è andata a finire.

Ascolti tv ieri, L’Eredità vs Avanti un altro

Dopo tutte queste considerazioni soffermiamoci a guardare i dati Auditel.

L’Eredità ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Nell’ultimo gioco, La Ghigliottina, i telespettatori sono stati 0.000.000 per il 00.00% di share.

Avanti un altro ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.