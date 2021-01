Storica sfida a tre per la notte dell’ultimo dell’anno. L’anno che verrà si è sfidato con il Grande Fratello Vip e Propaganda Night. Rai 1 vs Canale 5 vs La7. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 31 dicembre 2020? Amadeus o Alfonso Signorini? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre con relativi indici di ascolto.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 31 dicembre 2020: sfida fra L’anno che verrà e il GF VIP

Ottimo successo per Amadeus con oltre 8 milioni di telespettatori e il 33% di share. Il GF Vip si ferma a soli 12.9%. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel L’Anno che verrà

Rai 1: nella notte più lunga dell’anno, la grande vesta organizzata da Amadeus, con Gianni Morandi, Piero Pelù, Nino Frassica, J-Ax, Shade e i Boomdabash oltre che i personaggi dei 44 Gatti, ha intrattenuto e divertito una media di 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share. L’Anno che verrà è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori che vogliono passare la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio in compagnia di Rai 1. Nella seconda parte lo show ha intrattenuto una media di 3.857.000 spettatori per il 31% di share.

Auditel Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può !

Su Rai 2: la pellicola Alvin SuperStar 3 – Si salvi chi può, con protagonisti 3 scoiattoli molto amati dai più piccoli, ha divertito una media di 598.000 spettatori. Share pari a 2.4 punti percentuali.

Ascolti 44° Festival del Circo di Montecarlo

Rai 3: Melissa Greta Marchetto ha condotto il tradizionale appuntamento con il Circo di Montecarlo. La quarantaquattresima edizione del Festival ha appassionato una media di 2.335.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Auditel What Women Want – Quello che le donne vogliono

Rete 4: il film cult intitolato What Women Want – Quello che le donne vogliono, con protagonisti: Helen Hunt, Mel Gibson, ha raggiunto una media di 688.000 spettatori. Share pari al 2.8%.

Ascolti tv Grande Fratello VIP 5

Canale 5: speciale notte dell’ultimo dell’anno con i protagonisti del Grande Fratello VIP 5 targato Alfonso Signorini. Per la grande occasione si sono esibiti sul palco: Pupo, Fausto Leali, i The Kolors, e molti altri Vip. Spazio al ritorno di Denis Dosio e allo show di Valeria Marini e Rita Rusic. Tanti i momenti esilaranti della serata. Tanto trash i protagonisti hanno regalato a tutti i telespettatori. A seguire le prodezze dei reclusi nella casa più spiata d’Italia sono stati in media 2.899.000 spettatori. Share del 12.9%.

Auditel Independence Day

Italia 1: la pellicola intitolata Independence Day ha tenuto con il fiato sospeso una media di 978.000 spettatori pari a 3.9 punti percentuali.

Ascolti Propaganda Night

La7: per la prima volta la Rete di Urbano Cairo si è accesa nell’ultima notte dell’anno grazie alla lunga diretta di Propaganda e alla tombola collettiva. Per giorni e giorni le cartelle per giocare hanno infatti imperversato sui social. Propaganda Night ha incollato davanti alla tv una media di 1.440.000 spettatori per il 6.5% di share.

Auditel Cirque du Soleil

Tv8: l’appuntamento con il Cirque du Soleil ha tenuto con il fiato sospeso una media di 291.000 spettatori. Share dell’1.2%.

Audience La maschera di ferro

Nove: La maschera di ferro, ovvero la pellicola del 1998 di genere avventura, diretta da Randall Wallace, con: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, John Malkovich e Anne Parillaud ha portato a casa una media di 329.000 spettatori pari all’1.3% di share.