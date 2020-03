Nuova sfida fra la fiction di Rai 1 e il reality di Canale 5. Chi ha vinto, secondo gli ascolti tv di ieri, 2 marzo 2020, fra L’amica geniale e Il Grande Fratello Vip 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo dunque insieme, come facciamo ogni mattina, i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Soffermiamoci infine anche sulle accese sfide pomeridiane, questa volta però, solo fra le due ammiraglie avversarie. Cosa ha preferito il pubblico? E’ giunto il momento di scoprirlo !

Ascolti tv ieri, 2 marzo 2020 – Auditel ieri

L’amica Geniale, storia del nuovo cognome, su Rai 1: l’amatissima fiction ha incollato alla tv 6.941.000 spettatori pari al 28% di share.

Hawaii Five-0 (2010), su Rai 2: la serie tv americana ha appassionato 1.079.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Mister Felicità, su Rai 3: la pellicola ha totalizzato 985.000 spettatori con il 3.6% di share.

Quarta Repubblica su Rete 4: Nicola Porro ha informato una media di 1.111.000 spettatori con il 5.4% di share.

Il Grande Fratello Vip, su Canale 5: Alfonso Signorini ha intrattenuto, fra discussioni e forti emozioni, una media di 3.650.000 spettatori con uno share del 18.9%.

Overdrive, su Italia 1: il film ha raccolto 1.518.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Eden, un pianeta da Salvare, su La7: Licia Colò ha totalizzato 632.000 spettatori con uno share del 2.7%.

La Tela dell’assassino, su Tv8: la pellicola ha portato a casa una media di 276.000 spettatori pari al 1% di audience.

Little big Italy, su Nove: La trasmissione ha ottenuto una media di 462.000 spettatori pari al 2% di share.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 2 marzo 2020

Cosa hanno preferito i telespettatori fra: Vieni da me, Uomini e Donne, La Vita in diretta e Pomeriggio 5 oltre che fra le due soap delle due ammiraglie avversarie? Ecco i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 2 marzo 2020.

Su Rai 1:

Vieni da Me ha intrattenuto una media di 2.131.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Il Paradiso delle Signore ha entusiasmato 1.934.000 spettatori per il 14% di share.

La Vita in Diretta si è aggiudicata 2.063.000 spettatori con il 13.9%

Su Canale 5:

Beautiful ha portato a casa 2.673.000 spettatori. Share del 15.3%.

Una Vita ha convinto 2.692.000 spettatori con il 15.9% di share.

Uomini e Donne trono classico ha totalizza 2.469.000 spettatori e il 16.3% di share.

Il Segreto ha raccolto una media di 2.433.000 spettatori ed il 18% di share.

Pomeriggio Cinque ha concluso il pomeriggio con 2.096.000 spettatori e il 15% nella prima parte e 2.445.000 spettatori pari al 15.6% di share.