Ultima sfida fra L’Allieva 3 e Live Non è la d’Urso. Chi ha avuto la meglio secondo gli ascolti tv di ieri, domenica 8 novembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tante erano le sfide in corso come quella fra Rai 3 e La7 ovvero fra Fazio e Giletti. Da un lato Che tempo che fa, dall’altro Non è l’Arena. Entrambi i programmi si sono occupati di cronaca e attualità ed hanno aperto dibattiti sul Coronavirus e sul nuovo Dpcm.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: domenica 8 novembre 2020

L’Allieva chiude con il 21.3% e saluta così il suo pubblico. Barbara d’Urso si ferma al 12.3% di share.

Auditel L’Allieva 3

Rai 1: l’ultima puntata de L’Allieva 3, l’amatissima fiction con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, ha conquistato una media di 5.105.000 spettatori con uno share del 21.30%.

Ascolti N.C.I.S.

Su Rai 2: N.C.I.S., il nuovo episodio della serie ha raggiunto una media di 1.194.000 spettatori (4.22% di audience). A seguire NCIS New Orleans ha raccolto una media di 893.000 spettatori (share 3.35%).

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ha informato una media di 2.621.000 spettatori con lo 9.60% di share.

Auditel … continuavano a chiamarlo Trinità

Rete 4: il film cult … continuavano a chiamarlo Trinità, con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill ha portato a casa una media di 1.135.000 spettatori con uno share dello 4.99%.

Ascolti Live Non è la D’Urso

Canale 5: Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso si è aggiudicato una media di 2.695.000 spettatori. Share pari a 9.50 punti percentuali. Nella seconda parte: 2.098.000 spettatori pari al 12.60% di share. Tanti gli ospiti. Barbara d’Urso ha ricordato Stefano D’Orazio e Gigi Proietti. Spazio poi ai dibattiti sul Grande Fratello Vip e ai gossip.

Auditel X-Men – Giorni Di Un Futuro Passato

Su Italia 1: la pellicola intitolata X-Men – Giorni Di Un Futuro Passato, ha entusiasmato una media di 1.358.000 spettatori con uno share del 5.66%.

Ascolti Non è l’Arena

La7: Non è l’Arena, il talk di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha interessato una media di 1.130.000 spettatori. Share del 7.37%. Giletti si è occupato del nuovo Dpcm parlando con il Ministro Sileri. Spazio poi all’ex commissario della Campania.

Auditel MasterChef Italia 9

Tv8: la puntata di MasterChef Italia 9, il cooking show di successo, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 631.000 spettatori con uno share del 2.37%.

Ascolti, Via Poma – Un caso irrisolto

Nove: Via Poma – Un caso irrisolto, il documentario ha ottenuto una media di 360.000 spettatori con l’1.40% di audience.