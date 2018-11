Cosa hanno visto gli italiani nella prima serata di ieri, 1 novembre 2018, secondo gli ascolti tv? Dopo la sfida fra L’Allieva 2, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, e il GF VIP 3, che si ripeterà settimana prossima, contro l’amatissima fiction di Rai 1 l’ammiraglia Mediaset ha puntato il tutto e per tutto sul film Perfetti Sconosciuti. Quanti telespettatori si sono sintonizzati, invece, sugli altri canali? Su Rete 4 è stato protagonista della prima serata tv il giornalista Gerardo Greco. A lui si è contrapposto, su La7, Corrado Formigli con la nuova puntata di Piazzapulita. Eccovi quindi tutti i dati Auditel di ieri, primo giovedì del mese di novembre.

Ascolti tv ieri, 1 novembre 2018

RAI 1: L’Allieva 2

Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice ha intuito il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi. Purtroppo, però, le indagini hanno tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, e tutte le energie della giovane si sono concentrate sulla risoluzione del caso. La seconda puntata della seconda serie della fiction di Rai 1 ha conquistato una media di 5.022.000 spettatori pari al 21.5% di share.

RAI 2: Pechino Express – Avventura in Africa

La Tanzania ha ospitato nuovamente le mirabolanti e a volte spettacolari azioni dei viaggiatori rimasti in gara. Il nuovo viaggio dei concorrenti di Pechino Express è partito dalla Moschea Rosa di Dodoma, dove Costantino della Gherardesca ha annunciato una novità assoluta per ik programma. Le due ultime coppie che lo avrebbero raggiunto nella città di Morogoro, nel verde scenario ai piedi delle Uluguro Mountains, si sarebbero dovuto sfidare in una Prova Svantaggio. Il programma di Rai 2 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.620.000 spettatori pari al 7.4% di share.

RAI 3: Io, Daniel Blake

In seguito a una grave crisi cardiaca, Daniel Blake, un carpentiere di Newcastle, è stato costretto a chiedere un sussidio statale. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa di incredibili incongruenze burocratiche si è trovato nell’assurda condizione di dover comunque cercare lavoro. Così durante una delle sue visite al centro per l’impiego, Daniel ha incontrato Katie, giovane madre single di due figli piccoli. Il film ha appassionato una media di 1.050.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

RETE 4: W L’Italia oggi e domani

La puntata della trasmissione condotta da Gerardo Greco si è concentrata sulle varie situazioni di opposizione che l’Italia sta affrontando in questo periodo. Attenzione particolare è stata riservata alla Liguria, Regione particolarmente colpita dal maltempo. Ospiti: Andrea Giuliacci e Luigi D’Angelo della protezione Civile, ma anche l’ex-sindaco di Torino Piero Fassino e Luca Carabetta (M5S). Il programma ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 750.000 spettatori con il 4% di share.

CANALE 5: Perfetti Sconosciuti

Eva e Rocco, coppia ormai in crisi da tempo, hanno invitato a cena i loro amici: Cosimo, Peppe, Bianca, Lele e Carlotta. Durante la serata qualcuno ha proposto di mettere i cellulari sul tavolo e di leggere ad alta voce a tutti gli altri ogni messaggio che sarebbe arrivato oltre che a mettere in vivavoce tutte le telefonate. La cosa ha destabilizzato gli astanti e creato dinamiche interessanti sconvolgendo la vita di tutti i protagonisti. Per fortuna, però, qualcuno non ha accettato e il vaso di Pandora non si è aperto realmente. L’amatissimo film, campione di incassi al botteghino, ha entusiasmato una media di 2.302.000 spettatori pari al 10% di share.

ITALIA 1: Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban

Continua la saga di Harry Potter. Un pericoloso assassino, Sirius Black, è scappato dalla sorvegliatissima prigione per maghi di Azkaban. A causa di ciò Harry Potter, ha corso numerosi pericoli. Black, legato alla sua famiglia, ha fatto di tutto per uccidere il piccolo maghetto scatenando così una battaglia all’ultimo sangue. Il film ha incollato alla tv una media di 1.663.000 spettatori. Share pari a 7.8 punti percentuali.

LA7: Piazzapulita

Lo scontro con Bruxelles sulla manovra e le ricette economiche dei populisti, con un viaggio nell’America di Trump alla vigilia del voto di Midterm. Sono stati questi i temi trattati nella nuova puntata di Piazzapulita. Tra gli ospiti di Corrado Formigli sono arrivati in studio: Ferruccio De Bortoli; la direttrice di Elle Maria Elena Viola; Valentina Petrini e lo scrittore Stefano Massini. La trasmissione ha interessato una media di 991.000 spettatori con uno share del 5.4%

TV8: Ultimatum alla terra

Una smisurata e misteriosa sfera luminosa è atterrata tra gli alberi di Central Park e sotto gli occhi meravigliati dei newyorkesi. L’alieno che la abitava è stato accolto da una pallottola di benvenuto esplosa da un militare nervoso ed emotivo. Ricoverato d’urgenza e guarito con prodigiosa rapidità, l’alieno ha assunto sembianze umane e nome sotto una pellicola gelatinosa. Il film Ultimatum alla terra ha raccolto una media di 533.000 spettatori pari al 2.2% di share.

NOVE: Camionisti in trattoria

Chef Rubio è tornato in tv con l’attesissima seconda stagione di Camionisti in Trattoria. Questa volta lo chef è andato in Trentino e fra piatti locali e meno ha espresso, insieme ad altri veri camionisti, il suo parere su ciò che gli veniva presentato. La trasmissione ha intrattenuto una media di 431.000 telespettatori pari al 1.7% di share.