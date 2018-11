Nuova sfida fra Rai 1 e Canale 5. Chi, secondo gli ascolti tv di ieri, 15 novembre 2018, si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda una nuova puntata della fiction L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale oltre che Giorgio Marchesi. Sull’ammiraglia avversaria, invece, è andato in onda il match Croazia – Spagna. Sugli altri canali, invece, sono andati in onda: Pechino Express 2018, La tv delle ragazze, W L’Italia oggi e domani e Piazzapulita. Ecco quindi tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 15 novembre 2018

RAI 1: L’Allieva 2

Alice si è convinta di essere stata usata da Einardi. Nel frattempo Calligaris ha convocato tutti in una scuola dove è morto, cadendo da una struttura in costruzione, uno studente. L’indagine ha dato modo ad Alice di scoprire grazie all’ex moglie del PM che cosa fosse accaduto in passato tra Einardi e Conforti. Questa la trama della quarta puntata della seconda serie della fiction di Rai 1. A rimanere incollati sull’ammiraglia Rai sono stati 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share.

RAI 2: Pechino Express – Avventura in Africa

Il nono appuntamento si è concluso nei pressi del faro di Capo Agulhas. I concorrenti dell’adventure game di Costantino Della Gherardesca hanno così scoperto il loro destino. La semifinale di Pechino Express ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share.

RAI 3: La tv delle ragazze – Gli stati generali 1988 – 2018

Fra comicità e tematiche più complesse, Serena Dandini ha raccontato storie belle di donne valorose attraverso le vere protagoniste: in studio sono giunte: Sonia Bergamasco, Alba Rorwacher, Isabella Ragonese, Rita Pelusio, Malika Ayane, Brunori Sas, Cinzia Pennesi, Fiorenza De Bernardi e Michela Murgia. Oltre a loro anche le Ragazze Storiche: Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Maria Amelia Monti, Tosca D’Aquino, Syusy Blady, Lella Costa, Iaia Forte, Orsetta De’ Rossi, Eleonora Danco. La trasmissione ha intrattenuto una media di 1.214.000 spettatori pari al 5.9% di share.

RETE 4: W L’Italia oggi e domani

Gerardo Greco ha condotto una nuova puntata di W l’Italia oggi e domani. Il dibattito si è acceso su temi caldi come: no TAV, polemica sui vaccini, reddito di cittadinanza e spaccature all’interno del Movimento 5 Stelle. Tra gli ospiti della serata sono approdati in studio: il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino (Partito Democratico), l’ex-Ministro della salute Beatrice Lorenzin, Gianluigi Paragone (Movimento 5 Stelle) e Paolo Zangrillo (Forza Italia). Nel corso della puntata, infine, è andata in onda anche un’intervista a Gregorio De Falco e all’ex-responsabile comunicazione del M5S in Liguria Lorenzo Tosa. Il programma ha informato una media di 611.000 spettatori pari al 3.4% di share.

CANALE 5: Croazia vs Spagna

Al posto di una puntata speciale del GF Vip 3 è andata in onda, sull’ammiraglia Mediaset, la sfida fra Croazia e Spagna. La partita di calcio ha incollato davanti alla tv, secondo gli ascolti di ieri, una media di 2.592.000 spettatori pari al 10.4% di share.

ITALIA 1: I Fantastici 4

Un gruppo di astronauti in seguito ad un viaggio nello spazio è stato esposto a raggi cosmici grazie ai quali ognuno di loro ha acquistato dei superpoteri. Reed Richards inventore e leader del gruppo ha ottenuto il potere di allungare a dismisura il suo corpo come fosse fatto di gomma e prende il nome di “Mister Fantastic”; la sua ragazza Sue Storm quello dell’invisibilità; suo fratello Johnny Storm quello, invece, di controllare il fuoco infine il pilota Ben Grimm si è trasformato ne”La cosa”. Tutti e quattro hanno dovuto fare i conti con questa trasformazione e hanno dovuto mettere i loro poteri al servizio dell’umanità per sconfiggere il malefico Dottor Doom. Il film I fantastici 4 ha raggiunto 1.302.000 telespettatori pari al 6.0% di share.

LA7: Piazzapulita

Corrado Formigli ha condotto una nuova puntata di Piazzapulita occupandosi di attualità politica ed economica e non solo. Fra i temi della puntata: l’attualità politica con la risposta del Governo all’Europa sulla manovra economica e le emergenze sociali del Paese con nuove inchieste esclusive. Tra gli ospiti, invece, sono arrivati in studio: la conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber; l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; il giornalista Federico Rampini (La Repubblica) e lo scrittore Stefano Massini. La trasmissione si è aggiudicata una media di 1.038.000 spettatori pari al 5.7% di share.

TV8: Salt

Per diventare agente della CIA, Evelyn Salt ha fatto giuramento sul suo onore di servire la patria. Quando un disertore, però, l’ha accusata di essere una spia russa sotto mentite spoglie, quest’ultima ha dovuto dimostrare di essere fedele ai principi per i quali ha giurato. La pellicola con Angelina Jolie ha appassionato una media di 640.000 spettatori pari al 2.7% di share.

NOVE: Oggi sposi

Luca Argentero, Moran Atias, Dario Bandiera, Isabella Ragonese, Carolina Crescentini e Filippo Nigro sono stati i protagonisti del film Oggi Sposi. La pellicola ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 383.000 spettatori pari al 1.8% di share.