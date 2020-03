Terza accesissima sfida fra la fiction di Rai 1 e Barbara d’Urso ovvero: La vita promessa vs Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 8 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Fino ad ora la fiction ha sempre avuto la meglio. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Molti di essi si sono occupati degli ultimi aggiornamenti sul coronavirus o hanno dovuto modificare le loro scalette per colpa del fatto che la Lombardia è interamente diventata una zona rossa e molti ospiti non hanno potuto raggiungere gli studi televisivi. Come sono andate le nuove puntate di: Che tempo che fa su Rai 2 e Non è l’Arena su La7? Analizziamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv ieri sera, Auditel 8 marzo 2020

La vita promessa su Rai 1: la serie tv ha emozionato una media di 4.676.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha interessato una media di 2.595.000 spettatori pari ad uno share del 9.33%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha informato 1.961.000 spettatori. Share del 9.3%.

Speciale Tg3 Coronavirus su Rai 3: l’approfondimento curato dai giornalisti del tg ha ottenuto 731.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%.

Il vento del perdono su Rete 4: la pellicola ha appassionato una media di 823.000 spettatori con il 3.1% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: Barbara d’Urso ha intrattenuto una media di 2.498.000 spettatori pari al 13.20% di share. Molti gli ospiti assenti in serata per colpa del coronavirus e delle nuove disposizioni.

La fabbrica di cioccolato su Italia 1: la pellicola ha raggiunto una media di 1.996.000 spettatori con il 7.5% di share.

Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti ha raccolto una media di 1.720.000 spettatori con il 5.9% di share. Nella seconda parte: 955.000 spettatori per il 5% di share.

4 Hotels su Tv8: Bruno Barbieri ha ammaliato una media di 386.000 spettatori con l’1.6% di share.

Camionisti in trattoria su Nove: la trasmissione ha fatto venire l’acquolina in bocca ad una media di 230.000 spettatori. Share dello 0.8%.

Ascolti tv ieri pomeriggio. Auditel dell’ 8 marzo

In quanti hanno visto il pomeriggio di Rai 1 e in quanti quello di Canale 5? Ecco gli ascolti da Domenica In a Domenica Live passando attraverso lo show di Francesca Fialdini.

Domenica In su Rai 1: ha portato a casa 4.110.000 spettatori nella prima parte e il 20.97% di share, 3.448.000 spettatori nella seconda ed il 19.21% di share.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha intrattenuto 2.853.000 spettatori (14.54% di share)

Beautiful su Canale 5: ha raggiunto 2.305.000 spettatori pari all’11.36% di share.

Una Vita ha portato a casa 2.142.000 spettatori per l’11.61% di share.

Il Segreto ha entusiasmato 2.225.000 spettatori. Share del 12.46%.

Domenica Live ha concluso il pomeriggio con 2.257.000 spettatori con il 12.59% di share nella prima parte e 2.796.000 telespettatori pari al 14.56% di share nella seconda.