La strada di casa 2 o Titanic: chi ha vinto la prima serata televisiva secondo gli ascolti tv di ieri, 29 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i film e i programmi in onda. Analizziamo quindi insieme l’andamento della prima serata. Come si sono suddivisi i telespettatori in merito alla programmazione dei maggiori canali del digitale terrestre? Vediamo un po’ quali sono state le loro preferenze. Controllato speciale è sicuramente Il Collegio 4 su Rai 2 che settimana scorsa ha esordito con il botto.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La strada di casa e Titanic. Auditel 29 ottobre 2019

La Strada di casa non ha raggiunto i 4 milioni di spettatori nemmeno con il finale di stagione. Share del 17.3%. Titanic si è fermato solo a 8.8 punti percentuali di share. Ridono solo Rai 2 e Italia 1 mentre è una serata da dimenticare per le due ammiraglie avversarie.

La strada di casa 2, RAI 1

Fausto è giunto a conoscere la verità su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che era accaduto alla cascina Marta. Quello che è arrivato a scoprite ha però minato tutte le sue certezze. In primis l’uomo ha pensato che l’omicidio fosse stata l’ultima persona al mondo di cui avrebbe mai sospettato. L’ultima puntata stagionale della fiction con Alessio Boni ha incollato al teleschermo una media di 3.950.000 spettatori pari al 17.30% di share.

Il collegio 4, RAI 2

Seconda puntata de Il Collegio 4. I ragazzi protagonisti dello spettacolo si sono ritrovati a vivere come negli anni ’80 e hanno dovuto affrontare, questa volta, una lezione notturna alquanto insolita ed una bellissima gita nella casa di uno dei letterati più famosi della storia. Un ostacolo da superare? Imparare una lunghissima poesia per non finire davanti al Preside. Il programma ha intrattenuto una media di 2.252.000 spettatori pari al 9.70% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha interessato una media di 1.121.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Ospiti: Gianluigi Paragone, senatore M5s, Nicola Fratoianni, Sinistra italiana-Leu, Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore, Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano, Alessandro Giuli, Libero. Ospite speciale: Enrico Vanzina.

Una vita, RETE 4

Higinio ha convinto finalmente Maria a mettere da parte i propri sentimenti e a proseguire con il loro piano per spillare soldi a Rosina. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola Una Vita che ha portato a casa una media di 1.073.000 spettatori con il 4.5% di share.

Titanic, CANALE 5

Il film cult diretto da James Cameron, con: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Frances Fisher, Billy Zane, Kathy Bates e Gloria Stuart ha portato indietro nel tempo una media di 1.887.000 spettatori pari a 8.80 punti percentuali di share. (Qui la recensione di Christian Fregoni)

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha intrattenuto una media di 2.141.000 spettatori pari al 12.80% di share. Tante le inchieste in onda. Divertentissimo è stato lo scherzo ai danni di Carmen Di Pietro. (Rivedi qui in streaming la puntata intera)

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha ottenuto una media di 1,289.000 spettatori con uno share del 5.9%.