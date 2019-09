La strada di casa 2 o Napoli vs Liverpool: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 17 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme l’andamento per scoprire quali trasmissioni abbiano o meno incontrato il favore del pubblico. Tanti i programmi trasmessi, ma soprattutto capaci di abbracciare tipi di pubblico diversi e soddisfare qualsiasi desiderio. Su Rai 1 ha debuttato la seconda stagione di una fiction molto amata, su Rai 3, invece, vi era un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer, su Italia 1 una commedia romantica, mentre su La7 è andata in onda una nuova puntata del programma di Giovanni Floris.

Vince, com’era prevedibile, la partita di Champions League del Napoli contro il Liverpool con il 18.6 di share. L’esordio della nuova stagione de’ La Strada di casa si ferma al 16.9. Di seguito tutti i dati.

La strada di casa 2 | RAI 1

E’ ritornata la serie tv “La strada di casa” con la seconda stagione. Fausto è stato ritrovato dal commissario Leonardi completamente ricoperto di sangue davanti ad un corpo esanime. Tre mesi prima l’uomo era tornato a casa. Ad accoglierlo, sua moglie Gloria con i figli: Milena, Viola, Lorenzo e il piccolo Martino. Con Fausto libero, Lorenzo aveva deciso di sposare Irene, ma, il giorno delle nozze, lei non si era presentata all’altare. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.803.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Una notte al museo 2 – La fuga | RAI 2

A due anni di distanza Larry Dailey ha lasciato il museo di Storia Naturale, dove lavorava come guardiano notturno, ed è entrato nel mondo degli affari diventando un importante imprenditore. Durante una visita al museo ha però scoperto che tutte le ricostruzioni, tranne alcune più popolari quali Teddy Roosevelt, Rexy lo scheletro del T-rex e la tavola d’oro del faraone Ahkmenrah, sarebbero state sostituite con degli ologrammi. La pellicola ha appassionato una media di 660.000 spettatori pari al 2.9% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha informato una media di 1.251.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%.

Il Segreto / Una vita | RETE 4

Carmelo ha ricevuto un biglietto rivolto a lui e a Don Berengario in cui gli si chiedeva un incontro segreto. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola che ha entusiasmato una media di 1.306.000 spettatori. A seguire Una Vita raccoglie 1.035.000 spettatori con il %.

Napoli vs Liverpool | CANALE 5

Il match valido per la prima giornata di Champions League in diretta dal San Paolo, che ha visto scendere in campo gli azzurri di Carlo Ancelotti e i campioni in carica allenati da Jurgen Klopp ha conquistato una media di 4.498.000 spettatori pari al 18.6% di share.

#Scrivimiancora | ITALIA 1

Alex e Rosie, migliori amici da tutta la vita, si sono dovuti dividere quando lei, il giorno del suo 18º compleanno, ubriaca, ha baciato Alex, ma poi gli ha chiesto di dimenticare tutto. Greg, il “ragazzo più figo del loro anno” ha poi invitato Rosie al ballo della scuola. Lei per fare una ripicca ad Alex va a letto con Greg e rimane incinta. Per colpa della gravidanza non può più partire per Boston con l’amico e lascia che lui vada via da solo. Successivamente i due si ritrovano e si perdono di continuo fino a quando lui non entra nell’albergo di lei. Il film ha emozionato una media di 1.195.000 spettatori.

diMartedì | LA7

Il programma di Giovanni Floris, incentrato sul dibattito politico ha informato una media di 1.516.000 spettatori con uno share del 7.3%. Tra gli ospiti: Enrico Letta, Carlo Calenda, Marco Travaglio, Alessandro Sallusti ed Elsa Fornero.