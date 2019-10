La strada di casa 2 o Manchester City vs Atalanta: chi ha vinto la prima serata televisiva secondo gli ascolti tv di ieri, 22 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti i film e i programmi in onda. I telespettatori avevano solo l’imbarazzo della scelta. Analizziamo pertanto insieme l’andamento della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre andando a controllare le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La strada di casa e Manchester City vs Atalanta | Auditel 22 ottobre 2019

Male La Strada di Casa 2 che crolla a 3,8 milioni col 16% (scorsa puntata al 18,3%). Male anche Manchester City Atalanta al 12%. Boom le Iene al 11,5% e il Collegio 4 al 10,7%.

La strada di casa 2 | RAI 1

Fausto è stato arrestato perché trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi ha smascherato Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembrava congiurare contro di lui, ma alla fine è stata la scientifica a scagionarlo. L’ultima puntata della fiction con Alessio Boni ha incollato al teleschermo una media di 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share.

Il collegio 4 | RAI 2

Prima puntata de Il Collegio 4. Prima puntata della trasmissione con la voce narrante di Simona Ventura e non quella di Magalli. I ragazzi protagonisti dello spettacolo si sono ritrovati a vivere come negli anni ’80. Il programma ha intrattenuto una media di 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, legato alla politica, all’economia e all’attualità ha informato una media di 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Ospiti: Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali; Mara Carfagna, vice presidente della Camera; Lucia Azzolina, M5s, sottosegretario all’Istruzione; Massimiliano Fedriga, Lega, Governatore del Friuli Venezia Giulia; Matteo Richetti, Siamo europei e senatore del Gruppo Misto; Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e della Verità; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano. Ospite speciale, infine: Sabrina Impacciatore.

Una vita | RETE 4

Leonor era prossima a rivelare ai vicini di Acacias che Casilda era sua sorella, ma Rosina l’ha preceduta. Celia e Felipe si sono contrariati perché Samuel ha invitato Lucia a cena. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola Una Vita che ha raggiunto una media di 1.196.000 spettatori con il 5% di share.

Manchester City – Atalanta | CANALE 5

L’ammiraglia Mediaset ha trasmesso in chiaro il match valido per la terza giornata di Champions League fra Manchester City e Atalanta. Lo scontro in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester che ha visto in campo i citizen di Pepe Guardiola e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Le Iene show | ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha informato una media di 1.897.000 spettatori pari al 11.3% di share. Tante le inchieste in onda. Antonino Monteleone ad esempio è tornato a occuparsi della vicenda della colf che lavorava senza alcun contratto nella casa di Napoli dove il presidente della Camera Roberto Fico viveva con la sua compagna. Il giudice ha rigettato la querela che Fico aveva sporto nei confronti della trasmissione di Italia 1. Nicolò De Devitiis ha fatto uno scherzo all’ex centrocampista della Nazionale Alberto Aquilani. Nina Palmieri ha proseguito la sua indagine sulla storia di Alberto e Alessandra, due ragazzi accomunati dall’amore e dalla sindrome di Down.

diMartedì | LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha appassionato una media di 1.226.000 spettatori con uno share del 5%.