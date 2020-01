La porta dei sogni contro Una tata magica: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 3 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film fra cui scegliere. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La porta dei sogni e Una tata magica. Dati Auditel 3 gennaio 2020

Con oltre 3 milioni e il 14,5% di share vince la serata la Porta dei Sogni, lo show dei sentimenti di Mara Venier. Quest’esperienza della Zia Mara in prima serata è da considerarsi un flop di ascolti secondo gli esperti auditel.

La porta dei sogni, Rai 1

Mara Venier ha raccontato le storie di persone che volevano realizzare il sogno di una vita o che volevano ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie, che cercavano il perdono o volevano fare una sorpresa. Lo show ha emozionato una media di 3.060.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone, Rai 2

Il film del 2014 di genere fantastico, diretto da Shawn Levy, con: Ben Stiller, Rami Malek, Rebel Wilson, Robin Williams, Owen Wilson e Dick Van Dyke ha entusiasmato una media di 1.377.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Tutto quello che vuoi, Rai 3

Alessandro, un ragazzo di 22 anni, ha accettato un lavoro come accompagnatore di Giorgio, un anziano vivace e divertente poeta di 85 anni. I due, che appartenevano a mondi profondamente diversi, proprio dalla loro eterogeneità e distanza iniziale hanno scoperto un equilibrio che permetteva a Giorgio di addormentarsi sereno e ad Alessandro di iniziare a riavvicinarsi al padre. La pellicola ha conquistato una media di 1.257.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

#Cr4 La Repubblica Delle Donne, RETE 4

Piero Chiambretti ha intrattenuto, con il suo amatissimo programma, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 844.000 spettatori con il 4.5% di share.

Una tata magica, Canale 5

Natale si stava avvicinando e per riuscire a gestire da solo i suoi due scatenati gemelli, a Seth Webster sarebbe servito un vero miracolo: la casa era un disastro. Dopo una serie di governanti scappate via, Seth ha trovato davvero una tata magica per i suoi due angioletti e per se stesso. La signora Merkle, una tata molto speciale ha regalato a lui e alla sua famiglia la possibilità di ricominciare. Il film ha conquistato una media di 2.730.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Indiana Jones E Il Tempio Maledetto, Italia 1

La pellicola di Indiana Jones ha portato a casa, secondo gli ascolti televisivi di ieri sera, una media di 1.321.000 spettatori pari al 6.6% di share.

L’attimo Fuggente, La7

L’attimo fuggente, un film del 1989 di genere Drammatico, diretto da Peter Weir, con Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard in onda alle ore 21.15 su La7 ha totalizzato una media di 722.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Masterchef Italia 8, Tv8

MasterChef Italia in replica su Tv8 ha totalizzato una media di 718.000 spettatori pari al 3.6% di share.