La la Land vs Oltre la Soglia: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 6 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Da un lato il film pluri-premiato, dall’altra il debutto di una nuova fiction con protagonista Gabriella Pession. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico televisivo soffermandoci sui maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano infatti i programmi in onda. Chi l’ha visto? era su Rai 3 mentre su Rete 4, invece, vi era Fuori dal coro.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La la Land e Oltre la Soglia. Auditel 6 novembre 2019

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

La la Land, RAI 1

Mia ha sempre sognato di poter recitare ma intanto, mentre passava da un provino all’altro, ha iniziato a servire caffè e cappuccini alle star. Sebastian, un musicista jazz che si guadagnava da vivere suonando nei piano bar in cui nessuno si interessava a ciò che proponeva si è scontrato con Mia e le loro vite sono cambiate. Il successo è arrivato ma, insieme ad esso, gli ostacoli che ha posto sul percorso riguardavano anche la relazione fra Mia e Sebastian. La pellicola, pluri-premiata, ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%. Ecco la recensione di Christian Fregoni.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

Olivia, determinata più che mai a seguire il suo sogno, si è preparata a incidere il suo disco. Francesco, che ha investito tutti i suoi risparmi nel supermercato, ha ricevuto una brutta sorpresa. Eros ha cercato di ingraziarsi Martina, secchiona della classe, per alzare la media dei suoi voti. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Nona puntata del programma di Rai 3 che ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca e ha lanciato diversi appelli per tutte le persone scomparse. Fra i vari casi trattati anche quello di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, scomparsa a New Orleans nel 1993.

Fuori dal coro, RETE 4

La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. In primis l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Si è parlato del caso Ilva, degli assetti del Centrodestra e dell’introduzione delle nuove tasse. Partendo dalla denuncia fatta dall’ ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, si è parlato dell’assurdità che si è nascosta dietro la burocrazia, ripercorrendo la storia di Albertina, novantenne umbra, che, dopo il terremoto del ‘97, è stata indagata dalla procura di Spoleto per non aver ottemperato allʼordinanza di sgombero del container nel quale abita ormai da 22 anni, nonostante la sua abitazione non sia ancora pronta ad accoglierla.

Oltre la Soglia, CANALE 5

Tosca, primario di neuropsichiatria fuori dagli schemi, ha custodito un segreto che con cura per lungo tempo. La donna ha iniziato a seguire il caso enigmatico del genio ribelle Jacopo e quello della 13enne Dora. La fiction Mediaset con Gabriella Pession ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Outcast , ITALIA 1

Durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese è diventato bersaglio del disprezzato fratello maggiore, l’unica speranza di salvezza del giovane principe era rappresentata dalla protezione della sorella e dall’aiuto del riluttante e stanco guerriero crociato Arken. Per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, Arken ha dovuto vincere prima i propri demoni personali e mobilitare Gallain, un leggendario crociato trasformatosi in bandito. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Atlantide, LA7

Il programma ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

X Factor 13, TV8

La puntata del talent ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

L’Assedio, NOVE

Daria Bignardi ha acceso la serata con le sue inimitabili interviste. In studio star, personaggi emergenti, persone comuni daranno vita, nel dialogo con Daria, al racconto del mondo di oggi. La puntata ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Ospiti: Sigfrido Ranucci, Levante e Michele Murgia.