La Corrida vs Ciao Darwin: chi ha vinto questa volta? Ecco gli ascolti tv di ieri, 10 maggio 2019. Lo scontro fra il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti e il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis ha sempre destato grande curiosità. Fino ad ora l’ammiraglia Mediaset ha sempre avuto la meglio sulla concorrente e rivale, ma come sarà andata la nuova sfida? Chi ha divertito di più i telespettatori fra i dilettanti allo sbaraglio e i temerari appartenenti alle due categorie in gioco? Quanti telespettatori, invece, hanno scelto di sintonizzarsi sugli altri maggiori canali del digitale terrestre per seguire le altre trasmissioni? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 10 maggio 2019

Vince com’era prevedibile Ciao Darwin 8 arrivando a totalizzare 22.4 di audience, La corrida si ferma al 17.4. Fratelli di Crozza raggiunge il 5% di share. Di seguito tutti i risultati relativi alla prima serata del 10 maggio 2019.

La Corrida | Rai 1

Carlo Conti è tornato nella prima serata di Rai 1 per dirigere la banda di dilettanti allo sbaraglio pronta ad invadere il palcoscenico. Il programma dell’ammiraglia Rai ha intrattenuto una media di 3.673.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Vincono questa puntata Flora Martra & Davide Cotevino 👏🏻🎉

Ci vediamo venerdì prossimo!#LaCorrida #Rai1 pic.twitter.com/g3rD2VO7Oy — Rai1 (@RaiUno) May 10, 2019

Captain America: The Winter Soldier | Rai 2

Steve Rogers ha continuato a servire gli Stati Uniti attraverso lo S.H.I.E.L.D., nonostante non fosse contento della poca trasparenza e delle scarse informazioni che riceveva su quel che fa. Quando anche Nick Fury ha iniziato a scoprire che vi erano dati ed elementi che erano preclusi anche a lui le cose hanno preso una piega diversa. Il film ha appassionato una media di 1.091.000 spettatori pari al 4.9% di share.

L’Aquila Grandi Speranze | Rai 3

Ad un anno e mezzo dalla notte maledetta del 6 aprile 2009, la vita ha iniziato piano piano ad andare avanti, anche se a fatica perché fra difficoltà e dolori. La fiction di Rai 1, che visti gli ascolti tv, per le ultime puntate, è stata ‘declassata’ e spostata su Rai 3, ha entusiasmato una media di 1.203.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Quarto Grado | Rete 4

Gianluigi Nuzzi si è occupato di un approfondendo sulla drammatica situazione di Noemi, la bambina di quattro anni ferita da un colpo di pistola venerdì 3 maggio in un agguato in Piazza Nazionale a Napoli. Successivamente si è tornati a parlare di Marco Vannini. Pare che nei giorni scorsi siano emerse nuove testimonianze. Un amico dell’ex Comandante dei carabinieri di Ladispoli, ha affermato che a sparare sarebbe stato il figlio di Ciontoli e non il padre Antonio. La trasmissione ha informato una media di 1.175.000 spettatori con il 6.4% di share.

Ciao Darwin 8 | Canale 5

La sfida Juve vs Tutti con, come capitani rispettivamente: Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma, ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti televisivi di ieri sera, una media di 4.135.000 spettatori pari al 22.4% di share.

Il duello tra le squadre italiane viene portato a casa dalla Vecchia Signora… Tanto per cambiare! 😂🏆 #ciaodarwin #siamotuttimatti pic.twitter.com/BETxpW90oo — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) May 10, 2019

Next | Italia 1

Il film diretto da Lee Tamahori, con: Nicolas Cage, Julianne Moore, Tory Kittles, Thomas Kretschmann, Enzo Cilenti e Peter Falk ha entusiasmato una media di 908.000 spettatori. Share del 3.9%.

Propaganda Live | La7

Diego Bianchi, in arte Zoro, ha dato vita ad una nuova puntata del programma in onda su La7. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv, una media di 1.143.000 spettatori con uno share del 6.3%.

4 Ristoranti 5 | TV8

In Veneto, presso il Delta del Po, Pamela, Manuela, Isi e Gino si sono sfidati, senza esclusione di colpi, a suon di pranzi e cene, per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina di laguna. A giudicarli è stato l’amatissimo Alessandro Borghese. La trasmissione ha raggiunto una media di 421.000 spettatori pari al 1.9% di share.

Fratelli di Crozza Live | Nove

Lo show di Maurizio Crozza, il comico genovese, ha fatto ridere, secondo i risultati auditel di ieri, una media di 1.184.000 spettatori. Share pari a 5 punti percentuali.