Italia – Polonia contro Live Non è la D’Urso. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 15 novembre 2020? Su Rai1 in campo Italia – Polonia per la quinta giornata di Nations League, mentre su Canale 5 è tornata Barbara d’Urso con una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Oltre alle due ammiraglie televisive, segnaliamo anche “Che tempo che fa” su Rai3 e “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7. Analizziamo tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre per comprendere al meglio quali sono state le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: domenica 15 novembre 2020. Sfida tra Italia – Polonia e Live Non è la D’Urso

La Nazionale Italiana sbanca l’auditel: la sfida Italia – Polonia di Nations League ha incollato alla tv 6.629.000 spettatori (share 23,6%), mentre Live Non è la D’Urso ha registrato 2.486.000 spettatori (share 14%).

Auditel Italia – Polonia, Nations League

Rai 1: Italia – Polonia, la sfida della quinta giornata di Nation League per decidere la prima posizione del Gruppo 1 della Lega A ha incollato alla tv 6.629.000 spettatori. Share 23,6% punti percentuali.

Ascolti NCIS: Los Angeles

Su Rai 2: NCIS: Los Angeles, la serie sulle indagini della sezione segreta dei NCIS ha registrato 0.000.000 spettatori con un’audience del 0,00%. A seguire NCIS New Orleans che ha coinvolto 0.000.000 spettatori (share %).

Ascolti Che tempo che fa

Rai 3: Che tempo che fa, Fabio Fazio torna in onda con una nuova puntata del programma di informazione ed attualità catturando l’attenzione di 3.289.000 spettatori e un audience del 11,8%. Tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i Negramaro. La parte finale di Che Tempo che Fa – il Tavolo ha registrato 1.746.000 (share 10,1%).

Auditel …Altrimenti ci arrabbiamo

Rete 4: …Altrimenti ci arrabbiamo, il film cult del 1974 diretto da Marcello Fondato con la celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill ha incollato alla tv 1.211.000 spettatori con uno share del 5,1%.

Ascolti Live Non è la D’Urso

Canale 5: Live Non è la D’Urso, il talk di successo condotto da Barbara D’Urso intrattenuto 2.486.000 spettatori con uno share del 14%. Tra i momenti: il bellissimo ricordo di Stefano D’Orazio con Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, il film dei 50 anni della vita dei Pooh e Paolo Brosio contro le 5 sfere.

Auditel X-Men: Apocalisse

Italia 1: X-Men: Apocalisse, il film di Bryan Singer con protagonisti Jennifer Lawrence, James McAvoy e Michael Fassbender ha incollato alla tv 1.845.000 spettatori. Share del 8,1%.

Ascolti Non è l’Arena

La7: Non è l’Arena, Massimo Giletti è tornato in onda con una nuova puntata informando e intrattenendo nella prima parte 1.504.000 spettatori (share 5,3%), mentre nella seconda parte 1.104.000 spettatori con 7.3% share. Tra gli ospiti Fabrizio Corona.

Auditel MasterChef Italia

Tv8: MasterChef Italia, la nuova puntata del talent show culinario più famoso al mondo ha registrato 703.000 spettatori con audience del 3,2%.

Auditel Sirene

Nove: Sirene, per il ciclo Nove lo speciale registrato 573.000 spettatori per l’2,2% di share.