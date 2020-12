Io, una giudice popolare al Maxiprocesso contro Harry Potter e Il Calice Di Fuoco. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 3 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Controlliamo insieme le preferenze del pubblico. A sfidarsi non vi erano solo le due ammiraglie. Così come accade ogni sera la lotta per il primato, fra i maggiori canali del digitale terrestre, era abbastanza serrata. Un esempio? Massimo Ranieri su Rai 3, Le Iene su Italia 1, ma anche Dritto e rovescio su Rete 4. Da segnalare che in serata vi era anche la semifinale di X Factor su Sky.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 3 dicembre 2020. Sfida tra Io, una giudice popolare al Maxiprocesso e Harry Potter e Il Calice Di Fuoco

Vince Rai 1 con 3.4 milioni di telespettatori ed il 13.7% di share. Harry Potter si ferma, invece, a 12,5 milioni di telespettatori per il 12.7%. Ecco tutti i dati nel dettaglio … .

Auditel Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

Rai 1: il film denominato Io, una giudice popolare al Maxiprocesso ha conquistato una media di 3.388.000 spettatori pari al 13.74% di share.

Ascolti FBI e 911

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha raggiunto una media di 1.055.000 spettatori con uno share del 3.88%. A seguire l’episodio di 9-1-1 ha raccolto una media di 912.000 spettatori. Share del 3.64%).

Ascolti Qui e adesso

Rai 3: Massimo Ranieri ha intrattenuto, con lo spettacolo denominato Qui e adesso, una media di 1.504.000 spettatori. Share pari a 6.46 punti percentuali.

Auditel Dritto e Rovescio

Rete 4: il nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma giornalistico di Videonews, condotto da Paolo Del Debbio, ha interessato una media di 1.338.000 spettatori con uno share del 6.88%. Il dibattito è stato incentrato sulle nuove disposizioni del DPCM per i giorni di Natale e Capodanno. E’ stato analizzato anche il discorso di Conte tenutosi in diretta alle 20:15.

Ascolti Harry Potter e Il Calice Di Fuoco.

Canale 5: la pellicola denominata Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto capitolo della saga dedicato al piccolo mago, ha entusiasmato una media di 2.527.000 spettatori. Share pari a 12.74 punti percentuali.

Auditel Le Iene Show

Su Italia 1: la nuova puntata de Le Iene Show ha portato a casa una media di 1.709.000 spettatori per il 9.30% di share.

Ascolti Piazzapulita

La7: Piazzapulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli ha informato una media di 922.000 spettatori (share 4.34%).

Auditel AZ Alkmaar – Napoli

Tv8: il match fra AZ Alkmaar – Napoli, ovvero l’appuntamento con l’Europa League, ha tenuto col fiato sospeso una media 1.401.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share del 5.16%.

Auditel Diverso da chi?

Nove: la pellicola denominata Diverso da chi? ha appassionato una media di 355.000 spettatori. Share dell’.146%. Fra i protagonisti del film: Luca Argentero, Filippo Nigro, Claudia Gerini e Francesco Pannofino