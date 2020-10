Io ti cercherò vs Grande Fratello Vip ovvero Alessandro Gassman vs Alfonso Signorini: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 5 ottobre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano i programmi in onda. La fiction di Rai 1 si è scontrata con la nuova puntata del reality di Canale 5. Sugli altri maggiori canali del digitale terrestre, però, erano in programmazione numerose trasmissioni in grado di attirare l’attenzione della gente. Un esempio? Quarta Repubblica su Rete 4, Presa Diretta su Rai 3, ma anche Le Iene su Italia 1 con l’approfondimento sulla morte di Mario Biondo. Su La7, invece, ha preso il via la 16 stagione, in chiaro, di Grey’s Anatomy.

Ascolti tv ieri, la sfida della prima serata: tutti i dati Auditel del 5 ottobre 2020

Io ti cercherò, Rai 1

Primo appuntamento con la fiction che vede protagonista Alessandro Gassman. La serie ha debuttato con una media di 5.159.000 spettatori per il 20.15% di share nel primo episodio e 4.546.000 spettatori per il 21.21% nel secondo.

Jumanji: Benvenuti nella giungla, Rai 2

La pellicola diretta da Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hartha ha appassionato una media di 1.428.000 spettatori con uno share del 6%.

Presa Diretta, Rai 3

Riccardo Iacona, grazie alla sua nuova inchiesta, ha informato una media di 1.263.000 spettatori con uno share del 5.20%.

Quarta Repubblica, Rete 4

L’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica ha interessato una media di 978.000 spettatori con il 5.40% di share.

Grande Fratello Vip 2020, Canale 5

La nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha intrattenuto una media di 3.390.000 spettatori pari al 20.56% di share. Tanti i colpi di scena e gli argomenti trattati. Da segnalare l’eliminazione di Franceska e le nuove nomination.

Le Iene presentano: Mario Biondo, Italia 1

La puntata speciale de Le Iene, dedicata al suicidio inspiegabile di Mario Biondo, ha ottenuto una media di 1.314.000 spettatori con il 6.4% di share.

I dati di: La7, Tv8 e Nove

Grey’s Anatomy 16, su La7: la serie tv americana ha debuttato in chiaro con una media di 449.000 spettatori. Share pari al 2.10%.

Gomorra – La Serie, su Tv8: la serie cult ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano ha fatto registrare una media di 546.000 spettatori con il 2.30% di share.

The Rock, su Nove: la pellicola ha entusiasmato una media di 467.000 spettatori (2.20% di share).

Ascolti tv pomeriggio, 5 ottobre 2020: le sfide

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Controlliamo insieme i dati Auditel.

Auditel Rai 1: da Antonella Clerici a Flavio Insinna

E’ sempre mezzogiorno ha ottenuto una media di 1.519.000 spettatori (13.33%)

ha ottenuto una media di 1.519.000 spettatori (13.33%) Oggi è un altro giorno : 1.436.000 spettatori (10.68%)

: 1.436.000 spettatori (10.68%) Il Paradiso delle Signore : 2.047.000 spettatori. Share 17.6%.

: 2.047.000 spettatori. Share 17.6%. La vita in diretta : 1.765.000 spettatori con uno share del 15.65%.

: 1.765.000 spettatori con uno share del 15.65%. L’Eredità: 2.802.000 spettatori con uno share del 18.4% nella prima parte e 4.143.000 spettatori (21.3%) nella seconda parte.

Dati Auditel Canale 5: dalle soap a zio Gerry