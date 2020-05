Io sono Mia o Mission Impossibile – Fallout: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 12 maggio 2020? Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo attentamente dato per dato per capire le preferenze del pubblico. Passiamo poi a dare uno sguardo anche alle sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre

Ascolti tv ieri sera. Auditel e share del 12 maggio 2020

Io sono Mia, su Rai 1: la replica ha conquistato una media di 3.758.000 spettatori pari al 14.7% di share.

A Napoli non piove mai, su Rai 2: il film ha entusiasmato una media di 1.715.000 spettatori pari al 6.5% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%.

Fuori dal coro, su Rete 4: la trasmissione ha interessato una media di 1.433.000 spettatori con il 7.1% di share.

Mission Impossibile – Fallout, su Canale 5: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.697.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Le Iene Show, Italia 1: il programma ha portato a casa una media di 2.116.000 spettatori pari al 10.8% di share. In evidenza, tra i tanti servizi di ieri sera, Lo scherzo a Natalia Paragoni e il lunghissimo servizio relativo alla Quarantena di Malena.

diMartedì su La7: Floris ha appassionato una media di 1.538.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Crazy Night, Festa con il morto, su Tv8: il film ha divertito una media di 425.000 spettatori con il 1.6% di audience.

Noah, su Nove: la pellicola ha raggiunto una media di 284.000 spettatori con il 1.2% di audience.

Auditel tv, pomeriggio del 12 maggio 2020

Come sono andate le sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie?

Su Rai 1:

Vieni da me: 1.664.000 spettatori pari al 10.1% di share. A seguire Il Paradiso delle Signore: 1.446.000 spettatori con il 11.3%. La Vita in Diretta: 1.741.000 spettatori con il 14.1% di share.

Su Canale 5:

Beautiful totalizza 3.044.000 spettatori (share al 15.9%), Una Vita ha convinto 2.693.000 spettatori con il 15.3% di share mentre Uomini e Donne torna a fare ottimi ascolti con l’edizione classica e si porta al 18.9% con 2.866.000 spettatori. La Soap Il Segreto totalizza il 18.2% di audience con 2.166.000 spettatori. Pomeriggio 5 si porta al 14.3% con 1.642.000 spettatori nella prima parte, al 13.4% con 1.774.000 spettatori nella seconda.