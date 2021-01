Inter – Milan ovvero la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia o Daydreamer – Le ali del sogno: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 26 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Gli occhi sono puntati, oltre che sulle due ammiraglie avversarie, sulla seconda puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, di nuovo in onda dopo una settimana di stop ed il successo del debutto.

Rai1 vola grazie alla sfida fra Inter-Milan che raggiunge il 27.8%. Daydreamer si ferma al 9.2% di share. La prima serata non è la collocazione adatta per la soap opera che, invece, al pomeriggio, va molto meglio. Lieve calo per Stasera tutto è possibile a quota 8.7% di share.

Auditel Inter – Milan, Coppa Italia

Rai 1: l’attesissimo match fra Inter e Milan, valido per la Coppa Italia, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 7.780.000 appassionati di calcio, fra tifosi e semplici amanti dello sport. Share pari a 27.8 punti percentuali. A passare il turno di Coppa Italia è l’INTER. Derby tesissimo, aperto da un bel gol di Ibra. Poi allo svedese e a Lukaku saltano i nervi, si sfiora la rissa prima dell’intervallo. Nella ripresa pareggia Lukaku dal dischetto. Si fa male l’arbitro Valeri, dirige Chiffi, dieci minuti di recupero. E al 97′ Eriksen pennella la punizione della qualificazione.

Auditel Stasera tutto è possibile

Rai 2: la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Stefano De Martino, ha divertito una media di 1.951.000 spettatori pari all’8.7% di share. Ospiti della serata: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. In studio anche: Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante e la sorvegliante de “Il Collegio”.

Ascolti #Cartabianca

Rai 3: la nuova puntata di #Cartabianca, il programma di informazione e attualità di Bianca Berlinguer ha interessato una media di 1.257.000 spettatori con il 5.5 di share.

Auditel Fuori dal coro

Rete 4: la nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato una media di 1.020.000 spettatori. Share del 5.2%. Ampio spazio è stato dedicato alla crisi di Governo e alle dimissioni di Conte. Fra gli ospiti: Rita Dalla Chiesa e Gianluigi Nuzzi. Oltre a loro anche Vittorio Feltri.

Ascolti tv Daydreamer – Le ali del sogno

Canale 5: al posto de “Viaggio nella grande bellezza“ di Cesare Bocci, sono andati in onda tre nuovi episodio di Daydreamer. La soap opera turca ha così cambiato collocazione passando dal giovedì al martedì. La storia d’amore fra Can e Sanem ha conquistato una media di 2.122.000 spettatori. Share del 9.2%. Qui trovate gli episodi 105,106 e 107.

Auditel Mission: Impossible – Protocollo fantasma

Italia 1: il film Mission: Impossible – Protocollo fantasma, diretto da Brad Bird, con: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Anil Kapoor e Josh Holloway, ha appassionato una media di 1.297.000 spettatori. Share del 5.5%.

Ascolti dì Martedì

La7: il nuovo appuntamento con di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris dedicato alla politica, cultura e società, ha ottenuto una media di 1.357.000 spettatori pari al 5.7% di share. Argomento principale della serata sono state le dimissioni di Conte. La crisi di Governo ha animato il dibattito politico.

Auditel Un Natale di cioccolato

Tv8: le commedia intitolata Un Natale di cioccolato ha emozionato una media di 417.000 spettatori pari a 1.6 punti percentuali di share. Continua così la saga di film romantici con cui Tv8 cerca di far provare forti emozioni ai telespettatori.

Audience Tutte contro lui

Nove: la pellicola romantica intitolata Tutte contro lui, con: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Don Johnson, Nikolaj Coster-Waldau e Taylor Kinney: ha raggiunto una media di 481.000 spettatori. Share dell’ 1.9%.