Imma Tataranni – Sostituto Procuratore contro Jurassic World e Le Iene: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 6 ottobre 2020? Analizziamo insieme i dati Auditel di ieri per scoprire le preferenze del pubblico. Tanti erano le trasmissioni in onda. Dall’attualità con i vari talk politici si passava ai film, dalle fiction si arrivava invece ai programmi di intrattenimento.

Ascolti tv ieri sera, 6 ottobre 2020

Vittoria per la fiction di Rai 1. I programmi di Rai 3, Rete 4 e La7 si sono dati, invece, grande battaglia.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Rai1

Nuovo appuntamento con le repliche dell’amatissima fiction di Rai 1 che vede protagonista la magistrata nata dalla penna di Mariolina Venezia. La serie ha raccolto una media di 3.656.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Un’ora sola ti vorrei, Rai 2

La terza puntata dello show di Enrico Brignano ha intrattenuto 1.813.000 spettatori per uno share del 7.43%.

Carta Bianca, Rai 3

Bianca Berlinguer è tornata in onda con una nuova puntata del talk show dedicato alla cronaca, alla politica e all’economia. La puntata ha interessato una media di 1.047.000 spettatori con uno share del 5.08%.

Fuori dal Coro, Rete 4

La nuova puntata della trasmissione di Mediaset legata all’attualità e condotta da Mario Giordano ha informato una media di 1.029.000 spettatori con il 5.96% di share.

Jurassic World – Il regno distrutto, Canale 5

La pellicola ha entusiasmato una media di 1.838.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Le Iene, Italia 1

La prima puntata de Le Iene, lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ha incollato davanti alla tv una media di 1.638.000 spettatori con il 10.10% di share. I due conduttori si sono collegati, in serata, con Giulio Golia, a casa, in quarantena, dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Dati Auditel La7, Tv8 e Nove

DiMartedì, su La7: l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha portato a casa una media di 1.116.000 spettatori (share 5.38%).

Name the Tune – Indovina la canzone, su Tv8: la divertentissima gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi ha fatto divertire una media di 528.000 spettatori con il 2.47% di share.

Non stop, su Nove: la pellicola si è aggiudicata una media di 448.000 spettatori. Share del 2.02%.

Ascolti tv martedì pomeriggio 6 ottobre: Rai 1 vs Canale 5

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti Rai 1

E’ sempre mezzogiorno: 1.417.000 spettatori (12.55%)

Oggi è un altro giorno: 1.352.000 spettatori (16.40%)

Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori. Share 18.40%.

La vita in diretta: 1.801.000 spettatori con uno share del 16.18%. Nell’anteprima, invece:1.542.000 spettatori per il 15.43% di share.

L’eredità: 2.848.000 spettatori con uno share del 19.30%, mentre 4.264.000 spettatori (22.48%) nella seconda parte.

Ascolti Canale 5

Beautiful: 2.890.000 spettatori (share 18.95%).

Una Vita: 2.585.000 spettatori con il 18.36% di share.

Uomini e Donne:2.644.000 per il 21.42% di share nella prima parte e 2.113.000 spettatori per il 18.69% di share nella seconda.

Il Segreto: 1.633.000 spettatori (16.05% di share).

Pomeriggio Cinque: 1.559.000 spettatori per il 15.29% di share e 1.794.000 spettatori per il 15.38% nella seconda parte.